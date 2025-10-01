İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Sabah" akademiyasının koordinatoru: "Klubun yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir"

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 12:22
    Sabah akademiyasının koordinatoru: Klubun yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir

    "Sabah" Futbol Akademiyasının bölgədə aparıcı mərkəzlərdən birinə çevrilməsi, əsas komandaya və beynəlxalq futbol bazarına yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir.

    Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisinin akademiyasına koordinator təyin edilən Giorgi Minaşvili açıqlama verib.

    Gürcüstanlı mütəxəssis bu kluba qoşulmağın onun üçün böyük şərəf olduğunu bildirib:

    "Bu günə qədər müxtəlif ölkələrdə - həm akademiyalarda, həm də peşəkar komandalarla çalışaraq qazandığım peşəkar təcrübə mənə deməyə imkan verir ki, burada birlikdə uğurlu bir sistem qura bilərik. Hesab edirəm ki, "Sabah"ın layihəsi çox iddialıdır və bu təyinat mənim üçün klubun vizionuna və məqsədlərinə tam xidmət etmək baxımından böyük bir məsuliyyətdir. İlk gündən klubun ciddi yanaşmasını və əməkdaşlarının güclü öhdəliyini hiss etdim ki, bu da məni gələcək adına çox nikbin edir".

    O, qarşıdakı məqsədlər barədə danışıb:

    "Əsas məqsədim gənc futbolçuların həm peşəkar, həm də şəxsi inkişaf edə biləcəyi bir mühit yaratmaqdır. Biz elə bir struktur formalaşdırmaq istəyirik ki, bu, yalnız texniki və taktiki bacarıqları təkmilləşdirməsin, eyni zamanda, oyunçular arasında düzgün idman mədəniyyəti də formalaşdırsın. "Sabah" akademiyasının bölgədə aparıcı mərkəzlərdən birinə çevrilməsi, əsas komandaya və beynəlxalq futbol bazarına yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir. Bundan əlavə, mən məşqçilərin təhsilinə və müasir məşq metodlarının tətbiqinə xüsusi diqqət yetirməyi planlaşdırıram. Bizim ortaq hədəfimiz "Sabah" akademiyasının keyfiyyət və inkişafla sinonimə çevrilməsi, gənc istedadlarımızın isə gələcəkdə klubun və milli komandanın layiqli üzvü kimi yetişməsidir".

    Qeyd edək ki, "Sabah" 43 yaşlı mütəxəssislə "1+2" illik müqavilə bağlayıb. Akademiyanın əvvəlki koordinatoru Adino Mustedanaqiç hazırda klubun əvəzedici və U-19 komandasının baş məşqçisidir.

    "Sabah" Futbol Akademiyası koordinator Giorgi Minaşvili

    Son xəbərlər

    12:34

    Azərbaycan və Türkiyə mərkəzi bankları qlobal və regional iqtisadi trendləri müzakirə edib

    Maliyyə
    12:33

    Münhendə partlayış törətmiş cinayətkarın valideynlərinin evində tələ-minalar aşkarlanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:32

    Rusiyada alkoqoldan zəhərlənərək ölənlərin sayı 38-ə çatıb

    Region
    12:32

    Ekspert: İqlim təhlükələrinin həlli üçün strategiya lazımdır

    Ekologiya
    12:30

    FIDE reytinqi: Şəhriyar Məmmədyarov iki pillə irəliləyib

    Fərdi
    12:25

    Nazir: "Azərbaycanda ərazilərin 12 %-də müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilir"

    ASK
    12:24

    Azərbaycana casusluqda ittiham olunan erməni konsul özünü təqsirli bilmir

    Region
    12:24

    "Azərkosmos": Fermerlər məhsulun böyümə mərhələlərini tətbiqdən izləyə biləcək

    İKT
    12:23

    İtaliya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti