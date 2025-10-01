"Sabah" akademiyasının koordinatoru: "Klubun yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir"
"Sabah" Futbol Akademiyasının bölgədə aparıcı mərkəzlərdən birinə çevrilməsi, əsas komandaya və beynəlxalq futbol bazarına yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir.
Bu barədə "Report"a Bakı təmsilçisinin akademiyasına koordinator təyin edilən Giorgi Minaşvili açıqlama verib.
Gürcüstanlı mütəxəssis bu kluba qoşulmağın onun üçün böyük şərəf olduğunu bildirib:
"Bu günə qədər müxtəlif ölkələrdə - həm akademiyalarda, həm də peşəkar komandalarla çalışaraq qazandığım peşəkar təcrübə mənə deməyə imkan verir ki, burada birlikdə uğurlu bir sistem qura bilərik. Hesab edirəm ki, "Sabah"ın layihəsi çox iddialıdır və bu təyinat mənim üçün klubun vizionuna və məqsədlərinə tam xidmət etmək baxımından böyük bir məsuliyyətdir. İlk gündən klubun ciddi yanaşmasını və əməkdaşlarının güclü öhdəliyini hiss etdim ki, bu da məni gələcək adına çox nikbin edir".
O, qarşıdakı məqsədlər barədə danışıb:
"Əsas məqsədim gənc futbolçuların həm peşəkar, həm də şəxsi inkişaf edə biləcəyi bir mühit yaratmaqdır. Biz elə bir struktur formalaşdırmaq istəyirik ki, bu, yalnız texniki və taktiki bacarıqları təkmilləşdirməsin, eyni zamanda, oyunçular arasında düzgün idman mədəniyyəti də formalaşdırsın. "Sabah" akademiyasının bölgədə aparıcı mərkəzlərdən birinə çevrilməsi, əsas komandaya və beynəlxalq futbol bazarına yüksək səviyyəli oyunçular yetişdirməsi çox vacibdir. Bundan əlavə, mən məşqçilərin təhsilinə və müasir məşq metodlarının tətbiqinə xüsusi diqqət yetirməyi planlaşdırıram. Bizim ortaq hədəfimiz "Sabah" akademiyasının keyfiyyət və inkişafla sinonimə çevrilməsi, gənc istedadlarımızın isə gələcəkdə klubun və milli komandanın layiqli üzvü kimi yetişməsidir".
Qeyd edək ki, "Sabah" 43 yaşlı mütəxəssislə "1+2" illik müqavilə bağlayıb. Akademiyanın əvvəlki koordinatoru Adino Mustedanaqiç hazırda klubun əvəzedici və U-19 komandasının baş məşqçisidir.