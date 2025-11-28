İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Roma"nın sabiq futbolçusu karyerasını bitirib

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:23
    Romanın sabiq futbolçusu karyerasını bitirib

    İtaliyanın "Roma" klubunun və Fildişi Sahili yığmasının keçmiş hücumçusu Seydu Dumbiya peşəkar karyerasını başa vurub.

    "Report" xəbər verir ki, futbolçu bu barədə sosial şəbəkə hesablarında bildirib.

    37 yaşlı oyunçunun son klubu Malta təmsilçisi "Hamrun" olub.

    Qeyd edək ki, S.Dumbiya karyerası ərzində İsveçrənin "Syon", "Yanq Boys", "Bazel", İngiltərənin "Nyukasl", Portuqaliyanın "Sportinq", İspaniyanın "Jirona", Rusiyanın ÇSKA klublarında da forma geyinib.

    Seydu Dumbiya "Roma" Fil Dişi Sahili

