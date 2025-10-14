Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıb
İspaniyanın "Barselona" klubunun futbolçusu Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisi məlumat yayıb.
Onun sol bud nahiyəsində ciddi zədə aşkarlanıb. Hücumçunun yaşıl meydanlara qayıdışı müalicənin gedişatından asılı olacaq.
Qeyd edək ki, Levandovski "Barselona"nın heyətində meydana çıxdığı 9 matçda 4 qola imza atıb.
