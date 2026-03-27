Rəşad Eyyubov: "Ən böyük problemimiz standart vəziyyətlərdir"
Futbol
- 27 mart, 2026
- 18:08
21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin ən böyük problemi standart vəziyyətlərdir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə komandanın baş məşqçisi Rəşad Eyyubov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Mütəxəssis Bakıda Portuqaliyanın U-21 yığmasına 0:4 hesabı ilə uduzduqları Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Bizim ən böyük problemimiz standart vəziyyətlərdir. Belə epizodlardan 3 qol buraxdıq. Birinci hissəyə görə oyunçulara təşəkkür edirəm. İkinci yarıda isə yaxşı oynamadıq".
R.Eyyubovun sözlərinə görə, qarşılaşmanın ilk yarısında oyunçuların matça köklənməsi yüksək səviyyədə olub:
"İkinci hissədə təəssüf ki, bunu itirdik. Komanda bir az rahatlaşdı".
18:49
Azərbaycan – Sent Lüsiya matçının başlama vaxtı dəyişibFutbol
18:33
Hikmət Hacıyev TDT ölkələri rəhbərlərinin köməkçilərinin görüşündə iştirak edibXarici siyasət
18:25
Biləsuvarda yol qəzasında 4 nəfər xəsarət alıbHadisə
18:08
Rəşad Eyyubov: "Ən böyük problemimiz standart vəziyyətlərdir"Futbol
17:59
Böyük Britaniya Ukraynaya 115 milyon avro ayırırDigər ölkələr
17:58
Qobustanda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş veribHadisə
17:51
BƏƏ Müdafiə Nazirliyi: Sutka ərzində İranın 6 ballistik raketini ələ keçirmişikDigər ölkələr
17:36
Zaxarova: Praqadakı Rus Evinə hücuma görə Çexiyanın Moskvadakı səfirinə etiraz bildirilibRegion
17:34