    "Real" İngiltərə klubunun müdafiəçisini transfer etmək niyyətindədir

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 15:19
    Real İngiltərə klubunun müdafiəçisini transfer etmək niyyətindədir
    Miki van de Veni

    İspaniyanın "Real" klubu "Tottenhem"in (İngiltərə) müdafiəçisi Miki van de Veni transfer etmək niyyətindədir.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, "mahmızlar" 24 yaşlı niderlandlı futbolçu üçün təxminən 80 milyon avro tələb edir.

    2024/2025 mövsümündə Van de Ven bütün turnirlərdə meydana çıxdığı 22 matçda 2 məhsuldar ötürmə edib. Onun müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayına qədərdir. 

    Qeyd edək ki, "Transfermarkt" oyunçunun dəyərini 50 milyon avro qiymətləndirir.

    "Real" klubu Futbol "Tottenhem"

