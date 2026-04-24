"Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Realın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    İspaniyanın "Real" klubunun yarımmüdafiəçisi Dani Seballos mövsümün qalan hissəsini buraxa bilər.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı futbolçu bu həftə komandanın baş məşqçisi Alvaro Arbeloa ilə münaqişə yaşayıb.

    Nəticədə oyunçu bu gün La Liqanın XXXII turunda "Betis"ə qarşı keçiriləcək oyun üçün heyətdən kənarda qalıb.

    Qeyd edək ki, Seballos 2017-ci ildən Madrid təmsilçisində çıxış edir. O, cari mövsümdə 22 oyunda iştirak etsə də, fərqlənə bilməyib. Futbolçunun klubla müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.

    Real Madrid FK Dani Seballos Alvaro Arbeloa Betis FK

