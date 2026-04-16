"Real"da baş məşqçi postuna dörd namizəd var
Futbol
- 16 aprel, 2026
- 09:43
İspaniyanın "Real" komandasında baş məşqçi Alvaro Arbeloanın yerinə dörd namizəd var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Athletic" nəşri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Kral klubu" bir müddətdir Yurgen Klopp, Zinəddin Zidan, Didye Deşam və Mauritsio Poçettinonu bu post üçün nəzərdən keçirir.
Xatırladaq ki, Madrid təmsilçisi ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin cavab oyununda Almaniyada "Bavariya"ya uduzub - 3:4. İlk görüşdə də 1:2 hesabı ilə məğlub olan komanda turnirlə vidalaşıb.
