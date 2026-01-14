"Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 09:03
Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Araz-Naxçıvan" və "Qəbələ" komandaları bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutacaq.
Matç saat 15:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" daha əvvəl klubun əvəzedici komandasına yeddi cavabsız qolla qalib gəlib. "Qəbələ" isə "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə üstələyib.
Son xəbərlər
09:29
"Xankəndi" təcrübəli futbolçusu ilə yollarını ayırıbFutbol
09:25
Tailandda kranın qatarın üzərinə düşməsi nəticəsində 22 nəfər ölüb, 70 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
09:19
ABŞ "TRIPP Development Company"də səhmlərin 74, Ermənistan isə 26 %-ni əldə edəcəkRegion
09:17
İlham Əliyev Ağdərə sakinləri ilə görüşündən paylaşım edibDaxili siyasət
09:11
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda daha iki oyun keçiriləcəkKomanda
09:03
"Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcəkFutbol
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.01.2026)Maliyyə
08:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.01.2026)Maliyyə
08:51