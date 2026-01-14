"Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 09:03
    Qəbələ yoxlama oyununda Araz-Naxçıvanla üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında çıxış edən "Araz-Naxçıvan" və "Qəbələ" komandaları bu gün yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Bakı Olimpiya Stadionunun ehtiyat meydanında baş tutacaq.

    Matç saat 15:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" daha əvvəl klubun əvəzedici komandasına yeddi cavabsız qolla qalib gəlib. "Qəbələ" isə "Kəpəz"i 3:1 hesabı ilə üstələyib.

