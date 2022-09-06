Qazaxıstan yığması Azərbaycan millisi ilə oyun üçün heyətini açıqlayıb

Qazaxıstan yığması UEFA Millətlər Liqasında Belarus və Azərbaycan milli komandalarına qarşı keçirəcəyi oyunlar üçün heyətini açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, baş məşqçi Məhəmməd Adıyev 33 oyunçuya dəvət göndərib.
Qapıçılar: İqor Şatski ("Şaxtyor" Karaqandı), Məhəmmədcan Seysen ("Taraz"), Bekxan Şayzada ("Ordabası"), Danil Ustimenko ("Kayrat")
Müdafiəçilər: Sergey Malıy, Aleksandr Maroçkin, Baqdat Kairov (hamısı "Tobol"), Yeldos Ahmetov ("Taraz"), Mixail Qabışev, Talqat Kusyapov (hər ikisi "Astana"), Marat Bıstrov ("Axmat", Rusiya), Temirlan Yerlanov, Dmitri Şomko, Alibek Kasım (hamısı "Aktobe"), Nuralı Alip ("Zenit", Rusiya), Qafurjan Suyumbayev ("Aksu")
Yarımmüdafiəçilər: Yuri Loqvinenko, Ramazan Orazov, Maksim Samodorov (hamısı "Aktobe"), Asxat Taqıbergen, Samat Jarınbetov (hər ikisi "Tobol), Aslan Darabayev, Timur Dosmaqambetov, İslambek Kuat (hamısı "Astana), Yan Voroqovski ("Molenbek". Belçika), Baxtiyor Zaynutdinov (MOİK, Rusiya), Elxan Astanov ("Ordabası"), Adilet Sadıbekov ("Kayrat")
Hücumçular: Abat Aymbetov ("Astana"), Abılayxan Jumabek ("Taraz"), Aybar Jaksılıkov ("Tobol"), Artur Şuşenaçev ("Kayrat"), Roman Murtazayev ("Şaxtyor" Karaqanda)
Qeyd edək ki, sentyabrın 22-də Belarusu qəbul edəcək Qazaxıstan yığması bundan 3 gün sonra "Dalğa Arena"da Azərbaycan millisinin qonağı olacaq.