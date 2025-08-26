"Qarabağ"ın futbolçusu: "Qələbə qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

Haqqımızda

Futbol
26 avqust 2025 13:39
Qarabağın futbolçusu: Qələbə qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik
Bəhlul Mustafazadə

"Qarabağ" qələbə üçün əlindən gələni edəcək.

"Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın futbolçusu Bəhlul Mustafazadə UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"a (Macarıstan) qarşı keçirəcəkləri cavab matçından öncə mətbuat konfransında deyib.

Futbolçu Bakıdakı görüşdə də qələbə qazanacaqlarına inanır:

"Tam şəkildə sabahkı matçda hazırıq. Qələbə qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Cavab oyununa daha sakit yanaşırıq. Sabah komanda şəklində daha soyuqqanlı olmağa çalışacağıq".

Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ferentsvaroş" matçı avqustun 27-də, saat 20:45-də start götürəcək. Komandalar arasında Macarıstanda baş tutan ilk görüşdə Ağdam təmsilçisi 3:1 hesablı qələbə qazanıb.

