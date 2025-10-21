İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Atletik"ə qarşı layiqli mübarizə aparmaq istəyirik"

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 21:38
    Qarabağın futbolçusu: Atletikə qarşı layiqli mübarizə aparmaq istəyirik

    "Qarabağ" "Atletik" (Bilbao, İspaniya) komandasına qarşı layiqli mübarizə aparmağa çalışacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Qarabağ"ın futbolçusu Kevin Medina mətbuat konfransında deyib.

    Müdafiəçi səfərdə İspaniya təmsilçisi "Atletik"ə qarşı keçirəcəkləri UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "İstəyirik ki, rəqibə qarşı layiqli mübarizə aparaq. Tək Uilyams qardaşlarına qarşı deyil, ümumilikdə "Atletik" komandasına qarşı oynayacağıq. Niko və İnyaki dəyərli futbolçulardır. Ötən mövsüm yaxşı formada olmamışdım. Buna görə cari mövsüm matçlara yaxşı motivasiya ola bilirəm".

    Qeyd edək ki, "Atletik" - "Qarabağ" matçı oktyabrın 22-də, Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də başlayacaq.

