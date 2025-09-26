"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibinin əsas futbolçularından biri zədələnib
Futbol
- 26 sentyabr, 2025
- 15:00
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın rəqibi olan İngiltərə təmsilçisi "Çelsi"nin aparıcı futbolçularından Koul Palmer zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin meneceri sosial şəbəkə hesabında yazıb.
O, Premyer Liqanın V turunda, "Mançester Yunayted"lə matçda zədə alıb. K.Palmer 3 həftəyə yaxın yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Çelsi" oyunu noyabrın 5-də keçiriləcək.
Son xəbərlər
16:15
Azərbaycan Harvard Universitetinin ekspertləri ilə dövlət maliyyəsinin idarə olunmasını müzakirə edibMaliyyə
16:03
Ermənistanda Parakar icmasının başçısının qətlində şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbRegion
15:55
"Liverpul" həlak olan futbolçusunun almalı olduğu məbləği ailəsinə ödəyibFutbol
15:50
Naxçıvanda əhalidən istifadə etmədiyi suya görə pul yığılıbMaliyyə
15:49
İran ölkədə 4 kiçik AES-in inşasına dair Rusiya ilə 25 milyard dollarlıq müqavilə imzalayıbRegion
15:49
Foto
Pakistanda "27 Sentyabr - Anım Günü: Şanlı Qəhrəmanlıq" mövzusunda konfrans keçirilibXarici siyasət
15:48
Foto
Ağdamda əməyin mühafizəsi sahəsində görülən işlər təqdim olunubSosial müdafiə
15:43
Niderlandda Rusiyanın xeyrinə casusluqla şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbDigər ölkələr
15:43