"Qalatasaray"ın sabiq qapıçısı II Liqa təmsilçisinə keçib
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 17:33
"Qalatasaray"ın sabiq qapıçısı Sinan Bolat Türkiyənin II Liqa təmsilçisi "İğdır"a keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İğdır təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Ötən mövsümü Belçikanın "Vesterlo" klubunda keçirən 37 yaşlı qolkiperlə 1 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, S.Bolat Türkiyədə "Qalatasaray"la yanaşı, "Kayserispor"un, Portuqaliyada "Porto"nun, Belçikada "Gent", "Genk", "Antverpen" və "Standard"ın da formalarını geyinib.
Son xəbərlər
18:47
Zelenski: ABŞ HHM sistemləri Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur edəcəkDigər ölkələr
18:43
"Diario la R": Azərbaycan mətbəxi əsas yeməklərin müxtəlifliyi ilə heyrətləndirirTurizm
18:27
Mirzoyan Türkiyənin xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıçla görüşübRegion
18:23
Kobaxidze: Gürcüstan-ABŞ strateji tərəfdaşlığının bərpasını istəyirikRegion
18:16
Olimpiya mükafatçısı Azərbaycan Güləş Federasiyasında koordinator təyin edilibDigər
18:16
Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 2 %-dən çox azalıbBiznes
18:13
Azərbaycan paralimpiyaçısı xal ehtiyatını artırıb, 12-ci pilləyə yüksəlibFərdi
18:04
Kürşat Zorlu: Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bölgə sabitlik və güvənin mühüm mərkəzinə çevriləcəkXarici siyasət
18:00
Foto