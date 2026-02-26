İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XV tur başlayır

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 09:34
    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XV tur başlayır

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq.

    Saat 16:00-da "Abşeron" "Murov Az Terminal"la üz-üzə gələcək. Saat 18:00-da isə "DH Volley" və "Gəncə" komandaları meydana çıxacaq.

    Hər iki qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, XV tura fevralın 27-də yekun vurulacaq.

