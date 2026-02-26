Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XV tur başlayır
Futbol
- 26 fevral, 2026
- 09:34
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq.
Saat 16:00-da "Abşeron" "Murov Az Terminal"la üz-üzə gələcək. Saat 18:00-da isə "DH Volley" və "Gəncə" komandaları meydana çıxacaq.
Hər iki qarşılaşma Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutacaq.
Qeyd edək ki, XV tura fevralın 27-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
10:42
Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblarHadisə
10:42
Foto
Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunubBiznes
10:39
Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıbSağlamlıq
10:30
Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılırSağlamlıq
10:30
Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıbDigər ölkələr
10:29
Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölübHadisə
10:29
Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölübHadisə
10:27
Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilibMaliyyə
10:25