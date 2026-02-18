PSJ-nin futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasında həmyerlilərinin nailiyyətini təkrarlayıb
Fransanın PSJ klubunun mərakeşli futbolçusu Əşrəf Hakimi UEFA Çempionlar Liqasında həmyerlilərinin uğurunu təkrarlayıb.
"Report"un məlumatına görə, 27 yaşlı cinah müdafiəçisi buna "Monako"ya qalib gəldikləri pley-off mərhələsinin ilk oyununda fərqlənməklə nail olub.
Oyunçu qitənin bir nömrəli klub turnirində qollarının sayını 10-a çatdırıb.
Onun həmyerliləri Yussef En-Nesiri və Hakim Ziyeş də eyni sayda fərqləniblər.
Qeyd edək ki, PSJ səfərdə "Monako"nu 3:2 hesabı ilə üstələyib.
