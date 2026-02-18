İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    PSJ-nin futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasında həmyerlilərinin nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    • 18 fevral, 2026
    • 11:20
    PSJ-nin futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasında həmyerlilərinin nailiyyətini təkrarlayıb

    Fransanın PSJ klubunun mərakeşli futbolçusu Əşrəf Hakimi UEFA Çempionlar Liqasında həmyerlilərinin uğurunu təkrarlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, 27 yaşlı cinah müdafiəçisi buna "Monako"ya qalib gəldikləri pley-off mərhələsinin ilk oyununda fərqlənməklə nail olub.

    Oyunçu qitənin bir nömrəli klub turnirində qollarının sayını 10-a çatdırıb.

    Onun həmyerliləri Yussef En-Nesiri və Hakim Ziyeş də eyni sayda fərqləniblər.

    Qeyd edək ki, PSJ səfərdə "Monako"nu 3:2 hesabı ilə üstələyib.

    Əşrəf hakimi UEFA Çempionlar Liqası PSJ klubu Pley-off mərhələsi Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    11:29

    Fariz Cəfərov: "ChatGPT"nin Azərbaycan dilində cavab vermək dəqiqliyi artacaq"

    İqtisadiyyat
    11:28

    AMEA prezidenti: Azərbaycan dili daxili imkanlar hesabına zənginləşdirilməlidir

    Elm və təhsil
    11:27

    Xorvatiyanın Azərbaycandan idxal etdiyi neftin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    11:26

    Ekspert: Mərkəzi Asiya tədricən böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi məkana çevrilir

    Xarici siyasət
    11:24
    Foto

    Bakıda C6 əməkdaşlığının gələcəyi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    11:24

    Tokayev Vaşinqtonda Sülh Şurasının təsis iclasında iştirak edəcək

    Region
    11:20

    PSJ-nin futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasında həmyerlilərinin nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    11:18

    C6 ölkələrinin hərbi və müdafiə sənayesi sahəsində birgə əməkdaşlığı təklif olunub

    Xarici siyasət
    11:09
    Foto

    Məhkəmə-Hüquq Şurası 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanmasını qərara alıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti