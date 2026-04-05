Premyer Liqanın XXVI turunda "Qəbələ" "Kəpəz"ə qalib gəlib
Futbol
- 05 aprel, 2026
- 17:27
Misli Premyer Liqasının XXVI turunda "Qəbələ" "Kəpəz"ə qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matç qonaq komandanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qolları İsmael Akinade (74) və Domi Massumo (89) vurublar.
"Kəpəz" 21 xalla 10-cu, "Qəbələ" 19 xalla 11-ci sırada yer alıb.
Qeyd edək ki, tura aprelin 7-də yekun vurulacaq.
