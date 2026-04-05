İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Premyer Liqanın XXVI turunda "Qəbələ" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    • 05 aprel, 2026
    • 17:27
    Premyer Liqanın XXVI turunda Qəbələ Kəpəzə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının XXVI turunda "Qəbələ" "Kəpəz"ə qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matç qonaq komandanın 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qolları İsmael Akinade (74) və Domi Massumo (89) vurublar.

    "Kəpəz" 21 xalla 10-cu, "Qəbələ" 19 xalla 11-ci sırada yer alıb.

    Qeyd edək ki, tura aprelin 7-də yekun vurulacaq.

    Kəpəz FK Qəbələ FK Misli Premyer Liqası İsmael Akinade Domi Massumo

    Son xəbərlər

    ASK
    Futbol
    Region
    Digər ölkələr
    Digər ölkələr
    Xarici siyasət
    Foto

    Xarici siyasət
    Foto

    ASK
    Foto

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti