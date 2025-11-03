Premyer Liqada X tura yekun vurulub
Futbol
- 03 noyabr, 2025
- 21:24
Misli Premyer Liqasında X tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edib.
"Bank Respublika Arena" keçirilən qarşılaşma ev sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Qolu 28-ci dəqiqədə Stiv Solvet vurub.
18 xalı olan "Sabah" turnir cədvəlində dördüncü sırada yer alıb. "Qəbələ" 5 xalla onuncudur.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (3:2), "Neftçi" "Kəpəz"i (5:1), "Turan Tovuz" "Şamaxı"nı (2:1), "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"ı (3:2) məğlub edib.
