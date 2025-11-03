İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Premyer Liqada X tura yekun vurulub

    Futbol
    • 03 noyabr, 2025
    • 21:24
    Premyer Liqada X tura yekun vurulub

    Misli Premyer Liqasında X tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu matçda "Sabah" "Qəbələ"ni qəbul edib.

    "Bank Respublika Arena" keçirilən qarşılaşma ev sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib. Qolu 28-ci dəqiqədə Stiv Solvet vurub.

    18 xalı olan "Sabah" turnir cədvəlində dördüncü sırada yer alıb. "Qəbələ" 5 xalla onuncudur.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Qarabağ" "İmişli"ni (2:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (3:2), "Neftçi" "Kəpəz"i (5:1), "Turan Tovuz" "Şamaxı"nı (2:1), "Sumqayıt" isə "Araz-Naxçıvan"ı (3:2) məğlub edib.

    Premyer Liqa Misli Premyer Liqası "Sabah" klubu "Qəbələ" klubu Stiv Solvet

    Son xəbərlər

    21:31

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisinin matç təqvimində dəyişiklik edilib

    Komanda
    21:30
    Foto

    Rumıniya 18 ədəd "F-16"nı 1 avroya alıb

    Digər ölkələr
    21:24

    Premyer Liqada X tura yekun vurulub

    Futbol
    21:23

    Suriya ilə Türkiyə arasında tranzit daşımaları müqaviləsi bu ay qüvvəyə minəcək

    Region
    21:15
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində prokurorların çıxışı başlayıb

    Hadisə
    21:10

    Zelenski: Pokrovsk bizim nəzarətimizdədir

    Digər ölkələr
    20:59

    İspaniya klubu yayda baş məşqçisi ilə yollarını ayırmağı düşünür

    Futbol
    20:55

    Britaniyada ilk dəfə 11 gün ərzində qanunsuz miqrasiya qeydə alınmayıb

    Digər ölkələr
    20:37
    Foto

    Binəqədidə "Zəfərin qəhrəmanları: şəhidlər və qazilər" mövzusu müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti