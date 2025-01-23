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Premyer Liqa: XX turun təyinatları açıqlanıb

Premyer Liqa: XX turun təyinatları açıqlanıb Misli Premyer Liqasının XX turunda keçiriləcək qarşılaşmalara təyinatlar açıqlanıb.
Futbol
23 Yanvar , 2025 10:35
Premyer Liqa: XX turun təyinatları açıqlanıb
İnqilab Məmmədov

Misli Premyer Liqasının XX turunda keçiriləcək qarşılaşmalara təyinatlar açıqlanıb.

"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçı Cavid Cəlilova həvalə olunub.

"Liv Bona Dea Arena"da keçiriləcək və start fiti saat 16:00-da səsləndiriləcək "Araz-Naxçıvan" - "Neftçi" görüşünü isə Rauf Cabarov idarə edəcək.

Misli Premyer Liqası

III dövrə, XX tur

24 yanvar

14:00. “Şamaxı” – “Zirə”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Əkbər Əhmədov.

VAR: Rauf Allahverdiyev.

AVAR: Vüsal Məmmədov.

Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.

Şamaxı şəhər stadionu

25 yanvar

16:00. “Səbail” – “Kəpəz”

Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Fərid Hacıyev.

VAR: Tural Qurbanov.

AVAR: Elşad Abdullayev.

Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

"ASCO Arena"

18:30. “Sabah” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Elçin Məsiyev, Pərvin Talıbov, Rəhman İmami, Rəşad Əhmədov.

VAR: Nicat İsmayıllı.

AVAR: Asiman Əzizli.

Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

"Bank Respublika Arena"

26 yanvar

16:00. “Araz-Naxçıvan” – “Neftçi”

Hakimlər: Rauf Cabarov, Zöhrab Abbasov, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov.

VAR: İnqilab Məmmədov.

AVAR: Namik Hüseynov.

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.

"Liv Bona Dea Arena"

18:30. “Qarabağ” – “Turan Tovuz”

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Müslüm Əliyev, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.

VAR: Əliyar Ağayev.

AVAR: Zeynal Zeynalov.

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

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