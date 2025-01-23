Premyer Liqa: XX turun təyinatları açıqlanıb

Misli Premyer Liqasının XX turunda keçiriləcək qarşılaşmalara təyinatlar açıqlanıb.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq "Qarabağ" - "Turan Tovuz" matçı Cavid Cəlilova həvalə olunub.
"Liv Bona Dea Arena"da keçiriləcək və start fiti saat 16:00-da səsləndiriləcək "Araz-Naxçıvan" - "Neftçi" görüşünü isə Rauf Cabarov idarə edəcək.
Misli Premyer Liqası
III dövrə, XX tur
24 yanvar
14:00. “Şamaxı” – “Zirə”
Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Rauf Allahverdiyev.
AVAR: Vüsal Məmmədov.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
Şamaxı şəhər stadionu
25 yanvar
16:00. “Səbail” – “Kəpəz”
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Fərid Hacıyev.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Elşad Abdullayev.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
"ASCO Arena"
18:30. “Sabah” – “Sumqayıt”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Pərvin Talıbov, Rəhman İmami, Rəşad Əhmədov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.
"Bank Respublika Arena"
26 yanvar
16:00. “Araz-Naxçıvan” – “Neftçi”
Hakimlər: Rauf Cabarov, Zöhrab Abbasov, Teymur Teymurov, Elvin Bayramov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Namik Hüseynov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
"Liv Bona Dea Arena"
18:30. “Qarabağ” – “Turan Tovuz”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Müslüm Əliyev, Eyyub İbrahimov, Kamranbəy Rəhimov.
VAR: Əliyar Ağayev.
AVAR: Zeynal Zeynalov.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu