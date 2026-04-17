Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la, "Neftçi" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək
Futbol
- 17 aprel, 2026
- 09:09
Misli Premyer Liqasında XXVIII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, birinci oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
"Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Sumqayıtdakı "SOCAR Polymer Arena"da, saat 17:00-da start götürəcək. Tovuz klubu 52 xalla üçüncü, Naxçıvan təmsilçisi 39 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb.
Günün ikinci matçında "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Görüş "Zirə" İdman Kompleksinin stadionunda, saat 19:30-da başlayacaq. Rəqibindən bir oyun az keçirən "ağ-qaralar" 43 xalla beşinci, meydan sahibləri 44 xalla dördüncüdür.
Tura aprelin 19-da yekun vurulacaq.
13:21
Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilərXarici siyasət
13:10
Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"Komanda
13:05
Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edibEnergetika
13:02
Foto
Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaqXarici siyasət
12:58
AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunurİnfrastruktur
12:56
Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcəkSağlamlıq
12:56
Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdırRegion
12:56
Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıbXarici siyasət
12:56