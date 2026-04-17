Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la, "Neftçi" "Zirə" ilə üz-üzə gələcək

    Premyer Liqa: Turan Tovuz Araz-Naxçıvanla, Neftçi Zirə ilə üz-üzə gələcək

    Misli Premyer Liqasında XXVIII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, birinci oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Sumqayıtdakı "SOCAR Polymer Arena"da, saat 17:00-da start götürəcək. Tovuz klubu 52 xalla üçüncü, Naxçıvan təmsilçisi 39 xalla altıncı pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci matçında "Neftçi" səfərdə "Zirə" ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Görüş "Zirə" İdman Kompleksinin stadionunda, saat 19:30-da başlayacaq. Rəqibindən bir oyun az keçirən "ağ-qaralar" 43 xalla beşinci, meydan sahibləri 44 xalla dördüncüdür.

    Tura aprelin 19-da yekun vurulacaq.

    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    12:56

    Almaniya ilə Azərbaycan arasında sənədlərin səfirliklər tərəfindən leqallaşdırılması tam dayandırılıb

    Xarici siyasət
    12:56

    Fatih Birol: "Qlobal enerji bazarı Hörmüzün bağlanmasının fəsadlarını yetərincə qiymətləndirmir"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti