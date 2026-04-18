    Premyer Liqa: "Sabah" 10 nəfərlə "Qarabağ"ı məğlub edərək çempionluğa yaxınlaşıb

    Futbol
    18 aprel, 2026
    21:34
    Premyer Liqa: Sabah 10 nəfərlə Qarabağı məğlub edərək çempionluğa yaxınlaşıb

    Misli Premyer Liqasında XXVIII turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Qarabağ" "Sabah"la üz-üzə gəlib.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda reallaşan qarşılaşma Masazır təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

    45-ci dəqiqədə Abdulla Xaybullayev fərqlənib. Yarımmüdafiəçi 46-cı dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

    Xallarının sayını 69-a çatdıran "Sabah" çempionluğa daha da yaxınlaşıb. İkinci sıradakı "Qarabağ"ın 56 xalı var. Ağdam klubunun ehtiyatda bir matçı qalıb.

    Günün ilk görüşündə "Karvan-Yevlax" "Şamaxı"nı minimal hesabla üstələyib - 1:0.

    Xatırladaq ki, tura aprelin 19-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Turan Tovuz" "Araz-Naxçıvan"ı üç cavabsız qolla üstələyib. "Zirə" - "Neftçi" matçında qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

