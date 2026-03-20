Premyer Liqa: "Qarabağ" cari mövsümdə ikinci dəfə "Kəpəz"ə uduzub
Futbol
- 20 mart, 2026
- 16:58
Misli Premyer Liqasında XXV turunda "Kəpəz" "Qarabağ"ı qəbul edib.
"Report"un məlumatına görə, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matç gəncəlilərin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qolu 45-ci dəqiqədə Fərid Nəbiyev vurub.
Bununla da, "köhlən atlar" cari mövsümdə Azər Bağırovun rəhbərlik etdiyi kollektivə ikinci dəfə uduzub. Daha əvvəl XVII turda "Kəpəz" səfərdə Ağdam komandasını (2:0) üstələmişdi.
Rəqiblərindən bir oyun az keçirməklə 52 xalı olan "Qarabağ" 62 xalla liderliyi əlində saxlayan "Sabah"ın ardınca turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşıb.
"Kəpəz" 21 xalla 10-cu sıradadır.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (1:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (1:0), "Sabah" isə "Sumqayıt"ı (3:1) məğlub edib.
Son xəbərlər
