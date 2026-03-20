Premyer Liqa: "Qarabağ" cari mövsümdə ikinci dəfə "Kəpəz"ə uduzub

İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Futbol
    • 20 mart, 2026
    • 16:58
    Premyer Liqa: Qarabağ cari mövsümdə ikinci dəfə Kəpəzə uduzub

    Misli Premyer Liqasında XXV turunda "Kəpəz" "Qarabağ"ı qəbul edib.

    "Report"un məlumatına görə, Yevlax şəhər stadionunda baş tutan matç gəncəlilərin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qolu 45-ci dəqiqədə Fərid Nəbiyev vurub.

    Bununla da, "köhlən atlar" cari mövsümdə Azər Bağırovun rəhbərlik etdiyi kollektivə ikinci dəfə uduzub. Daha əvvəl XVII turda "Kəpəz" səfərdə Ağdam komandasını (2:0) üstələmişdi.

    Rəqiblərindən bir oyun az keçirməklə 52 xalı olan "Qarabağ" 62 xalla liderliyi əlində saxlayan "Sabah"ın ardınca turnir cədvəlində ikinci pillədə qərarlaşıb.

    "Kəpəz" 21 xalla 10-cu sıradadır.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı"nı (1:0), "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı (1:0), "Sabah" isə "Sumqayıt"ı (3:1) məğlub edib.

    Qarabağ FK Misli Premyer Liqası Kəpəz FK Azər Bağırov

    Son xəbərlər

