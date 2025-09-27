Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib
Futbol
- 27 sentyabr, 2025
- 20:58
Misli Premyer Liqasının VI turunda "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Neftçi Arena"da baş tutan görüş heç-heçə nəticələnib.
Qarşılaşmada qapılara qol vurulmayıb. Bu nəticədən sonra xallarının sayını 7-yə yüksəldən "Neftçi" 8-ci pillədə qərarlaşıb. "Karvan-Yevlax" isə 5 xalla 10-cu yerdədir.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Zirə" ilə, "Şamaxı" "Araz-Naxçıvan"la heç-heçə edib - 1:1. "Qarabağ" isə "Qəbələ"ni 2:0 hesabı ilə üstələyib.
Son xəbərlər
21:15
Lavrov: Avroatlantik təhlükəsizlik modeli perspektivsizdirRegion
21:06
Almanların 65 faizindən çoxu kansler Fridrix Mertsin işindən narazıdırlarDigər ölkələr
21:01
Rusiya XİN rəhbəri Qərbi hədələyibRegion
21:01
Hindistandakı mitinqdə 30-a yaxın adam ölübDigər ölkələr
20:58
Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edibFutbol
20:50
La Liqa: "Atletiko" "Real"ı darmadağın edibFutbol
20:47
KİV: İsrail Ordusu artıq Qəzza şəhərinin yarıdan çoxuna nəzarət edirDigər ölkələr
20:28
Ermənistanın baş naziri: Azərbaycanla sərhədlərin açılması qarşılıqlı fayda gətirirRegion
20:21