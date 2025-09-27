İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Premyer Liqa: "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la heç-heçə edib

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2025
    • 20:58
    Misli Premyer Liqasının VI turunda "Neftçi" "Karvan-Yevlax"la qarşılaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Neftçi Arena"da baş tutan görüş heç-heçə nəticələnib.

    Qarşılaşmada qapılara qol vurulmayıb. Bu nəticədən sonra xallarının sayını 7-yə yüksəldən "Neftçi" 8-ci pillədə qərarlaşıb. "Karvan-Yevlax" isə 5 xalla 10-cu yerdədir.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "İmişli" "Zirə" ilə, "Şamaxı" "Araz-Naxçıvan"la heç-heçə edib - 1:1. "Qarabağ" isə "Qəbələ"ni 2:0 hesabı ilə üstələyib.

    Misli Premyer Liqası "Neftçi" klubu "Karvan-Yevlax"

