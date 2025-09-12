İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 19:40
    Premyer Liqa: Kəpəz Araz-Naxçıvana məğlub olub

    Misli Premyer Liqasının IV turunda "Kəpəz" "Araz Naxçıvan"a məğlub olub.

    "Report" xəbər verir ki, Qəbələ şəhər stadionunda baş tutan qarşılaşma Naxçıvan təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

    Elmar Baxşıyevin rəhbərlik etdiyi komandanın heyətində Slavik Alxasov (65) və Bar Kohen (86) fərqləniblər. 

    Bu nəticədən sonra komanda xallarının sayını 10-a çatdıraraq turnir cədvəlində liderliyə yüksəlib. 12-ci pillədə olan Gəncə təmsilçisinin isə xalı yoxdur.

    Qeyd edək ki, IV tura sentyabrın 14-də yekun vurulacaq.

    "Kəpəz" klubu "Araz-Naxçıvan" klubu Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    20:13

    Türkiyədə meşə yanır, təyyarə və helikopterlər cəlb olunub

    Region
    20:07

    Sibiqa: Gələn həftə Ukraynaya Polşa hərbçilərindən ibarət nümayəndə heyəti gələcək

    Digər ölkələr
    20:04
    Foto

    Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək filmlərin layihə müsabiqəsi üzrə növbəti pitçinq keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:53

    Ukrayna prezidenti: Bizə daha bir neçə "Kelloq" lazımdır

    Digər ölkələr
    19:42
    Foto

    Zəngəzur dəhlizinin reallaşması fonunda Türkiyə ilə əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    19:40

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub

    Futbol
    19:36

    ATƏT Parlament Assambleyası Cənubi Qafqazdakı prosesləri alqışlayır

    Xarici siyasət
    19:30

    Astarada yeniyetməni avtomobil vurub

    Hadisə
    19:27
    Foto

    BMT Baş Assambleyası Fələstin-İsrail münaqişəsinin iki dövlət prinsipi üzrə həlli haqqında bəyannaməni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti