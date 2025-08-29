Premyer Liqa: III tura 2 oyunla start veriləcək

    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 09:35
    Misli Premyer Liqasında bu gün III tura 2 oyunla start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Şamaxı" səfərdə "Sumqayıt"ın qonağı olacaq.

    "Neftçi" isə Bakıda "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək.

    Misli Premyer Liqası

    1-ci dövrə, III tur

    29 avqust

    18:30. "Sumqayıt" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Namik Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Emin Əliyev.

    VAR: Tural Qurbanov.

    AVAR: Zöhrab Abbasov.

    Hakim-inspektor: Feyzi Feyzullayev.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

    20:30. "Neftçi" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Elvin Bayramov.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Rahil Ramazanov.

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    "Neftçi Arena"

    Qeyd edək ki, III tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.

