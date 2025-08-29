Premyer Liqa: III tura 2 oyunla start veriləcək
- 29 avqust, 2025
- 09:35
Misli Premyer Liqasında bu gün III tura 2 oyunla start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Şamaxı" səfərdə "Sumqayıt"ın qonağı olacaq.
"Neftçi" isə Bakıda "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək.
Misli Premyer Liqası
1-ci dövrə, III tur
29 avqust
18:30. "Sumqayıt" – "Şamaxı"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Namik Hüseynov, Vüsal Məmmədov, Emin Əliyev.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Zöhrab Abbasov.
Hakim-inspektor: Feyzi Feyzullayev.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu
20:30. "Neftçi" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Elvin Bayramov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Rahil Ramazanov.
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
"Neftçi Arena"
Qeyd edək ki, III tura avqustun 31-də yekun vurulacaq.