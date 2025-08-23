Haqqımızda

Premyer Liqa: Bu gün II turun daha bir oyunu keçiriləcək

Futbol
23 avqust 2025 09:06
Premyer Liqa: Bu gün II turun daha bir oyunu keçiriləcək

Misli Premyer Liqasında bu gün II turun daha bir oyunu keçiriləcək.

"Report" xəbər verir ki, günün yeganə qarşılaşmasında "Kəpəz" "Karvan-Yevlax"la qarşılaşacaq.

Qəbələ şəhər stadionunda baş tutacaq matçın start fiti saat 19:00-da səslənəcək.

Turun əvvəlki matçlarında "İmişli" "Neftçi" ilə qolsuz bərabərə qalıb. "Sumqayıt" isə səfərdə "Qarabağ"a (1:0) qalib gəlib.

Misli Premyer Liqası

1-ci dövrə, II tur

23 avqust

19:00. “Kəpəz” – “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Əli Əliyev, Rahil Ramazanov, Tərlan Talıbzadə, Rəvan Həmzəzadə.
VAR: Kamal Umudlu.
AVAR: Eyyub İbrahimov.
Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev.
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.
Qəbələ şəhər stadionu

Qeyd edək ki, turun digər qarşılaşmaları avqustun 24 və 25-də keçiriləcək.

