Premyer Liqa: "Ayın qolu" layihəsində 2025/2026 mövsümünün ilk qalibi müəyyənləşib
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 15:52
Peşəkar Futbol Liqası (PFL) Misli Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümündə "ayın qolu" layihəsinin ilk qalibinin adını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə PFL-in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Şamaxı"nın futbolçusu Dioqo Balaunun dəqiq zərbəsi avqust ayının ən yaxşı qolu seçilib
Qeyd edək ki, qaliblər 11 nəfərlik münsiflər heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilir. Səsvermə nəticəsində bərabərlik olarsa, yekun qərarın verilməsi PFL-in səlahiyyətləri daxilindədir.
