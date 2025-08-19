Haqqımızda

Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" bu gün "Zirə"nin qonağı olacaq Misli Premyer Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
Futbol
19 avqust 2025 09:11
Misli Premyer Liqasında ilk turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, "Araz-Naxçıvan" "Zirə"nin qonağı olacaq.

Qarşılaşma Zirə İdman Kompleksinin stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək. Matçı Rəvan Həmzəzadənin başçılıq etdiyi hakimlər briqadası idarə edəcək.

Misli Premyer Liqası

1-ci dövrə, I tur

19 avqust

20:00. “Zirə” – “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Kərim Zeynalov, Elvin Bayramov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Asiman Əzizli.
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sumqayıt" "Kəpəz"i 3:0, "Turan Tovuz" "İmişli"ni 1:0 hesabı ilə üstələyib. "Neftçi" - "Şamaxı" və "Karvan-Yevlax" - "Qəbələ" matçlarında heç-heçə (1:1 )qeydə alınıb. "Sabah" - "Qarabağ" matçı isə təxirə salınıb.

