Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" bu gün "İmişli"ni, "Zirə" "Neftçi"ni qəbul edəcək

    • 03 oktyabr, 2025
    • 09:15
    Premyer Liqa: Araz-Naxçıvan bu gün İmişlini, Zirə Neftçini qəbul edəcək

    Misli Premyer Liqasında VII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    Açılış qarşılaşmasında "İmişli" səfərdə "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Görüş saat 17:00-da start götürəcək. Qonaqlar 8 xalla yeddinci, Naxçıvan təmsilçisi 11 xalla 4-cü pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci oyununda "Zirə" "Neftçi"ni qəbul edəcək. Bu matç saat 19:00-da başlayacaq. Meydan sahibləri 12 xalla ikinci, "ağ-qaralar" 7 xalla səkkizincidir.

    Misli Premyer Liqası

    I dövrə, VII tur

    3 oktyabr

    17:00. "Araz-Naxçıvan"– "İmişli"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, Emin Əliyev.

    VAR: Rauf Cabarov.

    AVAR: Cəmil Quliyev.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva.

    "Liv Bona Dea Arena"

    19:30. "Zirə" – "Neftçi"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Zöhrab Abbasov, Elvin Bayramov.

    VAR: Rəşad Əhmədov.

    AVAR: Kamran Əliyev.

    Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.

    AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionu

    Qeyd edək ki, tura oktyabrın 5-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Azərbaycan çempionatı VII tur Zirə - Neftçi

