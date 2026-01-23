Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaq
Futbol
- 23 yanvar, 2026
- 15:07
İngiltərənin "Arsenal" klubunun akdemiyasının rəhbəri Per Mertezaker mövsümün sonunda vəzifəsindən ayrılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bunun çətin bir qərar olduğunu vurğulayıb. Almaniyalı mütəxəssis yeni sahələri kəşf etmək və daha da irəliləmək üçün belə qərar qəbul etdiyini vurğulayıb. O, hazırda mövsümü güclü şəkildə bitirməyə və gənc istedadları inkişaf etdirməyə fokuslandığını da söyləyib.
Qeyd edək ki, 41 yaşlı keçmiş müdafiəçi 2011-2018-ci illərdə bu komandanın formasını geyinib. P.Mertezaker 2018-ci ildən "Arsenal"da akademiya rəhbəri kimi çalışırdı.
