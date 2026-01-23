İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaq

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 15:07
    Per Mertezaker mövsümün sonunda Arsenaldakı vəzifəsindən ayrılacaq

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun akdemiyasının rəhbəri Per Mertezaker mövsümün sonunda vəzifəsindən ayrılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bunun çətin bir qərar olduğunu vurğulayıb. Almaniyalı mütəxəssis yeni sahələri kəşf etmək və daha da irəliləmək üçün belə qərar qəbul etdiyini vurğulayıb. O, hazırda mövsümü güclü şəkildə bitirməyə və gənc istedadları inkişaf etdirməyə fokuslandığını da söyləyib.

    Qeyd edək ki, 41 yaşlı keçmiş müdafiəçi 2011-2018-ci illərdə bu komandanın formasını geyinib. P.Mertezaker 2018-ci ildən "Arsenal"da akademiya rəhbəri kimi çalışırdı.

    Per Mertezaker "Arsenal" Almaniya Akademiya London təmsilçisi

    Son xəbərlər

    15:19
    Foto

    "Trendyol" və "PAŞA Holdinq"in təşəbbüsü ilə 12 mindən çox ağac əkilib

    Biznes
    15:17

    Azərbaycanda audiovizual media subyektlərinin sayı açıqlanıb

    Media
    15:14

    AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda yeniliklər tətbiq olunacaq

    Futbol
    15:13

    Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyik

    Digər ölkələr
    15:07
    Foto

    Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    15:07

    Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaq

    Futbol
    15:01

    Ukrayna, Polşa və Litva prezidentləri Vilnüsdə danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:56

    Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıb

    Maliyyə
    14:49

    Vitali Borisov: "Azərbaycan millisinə vaxt lazımdır ki, yeni baş məşqçinin sisteminə uyğunlaşsın"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti