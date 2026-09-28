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    Norberto Neto karyerasını yenidən "Yuventus"da davam etdirəcək

    Futbol
    • 28 sentyabr, 2026
    • 18:44
    Norberto Neto karyerasını yenidən Yuventusda davam etdirəcək

    Braziliyalı qapıçı Norberto Neto karyerasını yenidən İtaliya təmsilçisi "Yuventus"da davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası klubunun mətbuat xidməti məlumat yayb.

    37 yaşlı qolkiper "ağ-qaralar"la 2027-ci ilin yayındaək müqavilə imzalayıb.

    Neto daha əvvəl də "qoca sinyora"nın formasını geyinib. O, 2015–2017-ci illərdə komandanın heyətində çıxış edib və iki mövsüm ərzində 22 matça çıxıb.

    Neto "Yuventus"dakı ilk dönəmində 2 dəfə A Seriyasının, 2 dəfə İtaliya Kubokunun və 1 dəfə İtaliya Superkubokunun qalibi olub.

    Turin klubundan ayrıldıqdan sonra braziliyalı qapıçı karyerasını İspaniya və İngiltərədə davam etdirib. O, 5 il ərzində "Valensiya" və "Barselona", daha sonra isə 3 mövsüm "Bornmut" və "Arsenal"da forma geyinib.

    Norberto Neto Yuventus FK İtaliya A Seriyası
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