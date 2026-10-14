"Barselona" Hans-Diter Flikin rəhbərliyi altında tarixi nəticələrə imza atıb
- 14 oktyabr, 2026
- 14:22
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"Sabah"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibi İspaniyanın "Barselona" komandası Hans-Diter Flikin rəhbərliyi altında cari mövsümdə keçirdiyi bütün rəsmi matçlarda qalib gəlməklə tarixi nəticələrə nail olub.
"Report" Kataloniya klubunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, kollektiv 2026/2027 mövsümündə bütün turnirlərdə keçirdiyi 10 oyunun hamısında qələbə qazanıb.
Milli komandaların oyunları ilə əlaqədar yaranan fasilədən sonra "Barselona" İspaniya çempionatında "Xetafe"yə 3:0, UEFA Çempionlar Liqasında isə Türkiyənin "Qalatasaray" klubuna 4:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Çempionlar Liqasının cari mövsümünün ilk iki turunda 9 qol ("Feyenoord"a 5, "Qalatasaray"a 4 qol) vuran İspaniya təmsilçisi turnir tarixində 8-ci belə göstəriciyə imza atıb. Kataloniya klubu daha əvvəl - 2016/2017 mövsümündə ilk iki turda 9 qol ("Seltik" 7:0, "Borussiya" (Münhenqladbax, 2:1) vurmağa müvəffəq olub.
H.Flikin 2024/2025 mövsümündən baş məşqçisi olduğu komanda Çempionlar Liqasında keçirdiyi 27 oyunda 80 dəfə fərqlənib. Bir mütəxəssisin rəhbərliyi altında ən azı 20 matça çıxan klublar arasında "Barselona" orta hesabla hər oyuna 2,96 qol vurmaqla turnir tarixinin ən yüksək göstəricisinə nail olub.
"Barselona" həmçinin Türkiyədə keçirilən matçlarda ilk dəfə rəqib qapısına 4 qol vurub.
Mövsümün ilk 10 matçında 43 qol vuran "Barselona" son 100 ilin ən yaxşı nəticəsini nümayiş etdirib. Kataloniya təmsilçisi oxşar nəticəyə sonuncu dəfə 1926/1927 mövsümündə (10 oyuna 47 qol) nail olub. Komanda həmçinin ardıcıl 8 matçda rəqib qapılarına ən azı 3 qol vurmağı bacarıb. Bu seriya isə 1942/1943 mövsümündən (ardıcıl 9 matç) sonra ilkdir.
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Barselona" matçı noyabrın 25-də Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək.