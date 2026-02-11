İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaq

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 10:52
    ABŞ-nin "Kolumbus Kru" klubuna keçən Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış Nikolas Hagenlə komanda yoldaşı olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Qvatemaladan olan qapıçı 2024-cü ilin dekabrından MLS təmsilçisində çıxış edir.

    29 yaşlı qolkiper 2020/2021 mövsümündə "Səbail"in formasını geyinib.

    Xatırladaq ki, "Kolumbus Kru" ötən gün Nəriman Axundzadənin transferini açıqlayıb. 21 yaşlı forvard peşəkar karyerasında yalnız "Qarabağ" klubunun şərəfini qoruyub.

    Nikolas Hagen Nəriman Axundzadə Futbol xəbərləri

