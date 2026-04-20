"Neftçi" ilə oyunda "Zirə"nin yubiley heç-heçəsi qeydə alınıb

    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Futbol
    • 20 aprel, 2026
    • 10:54
    Neftçi ilə oyunda Zirənin yubiley heç-heçəsi qeydə alınıb

    "Zirə" Premyer Liqada 100-cü dəfə heç-heçə edib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, "Neftçi" ilə ev matçında qeydə alınıb.

    Misli Premyer Liqasının XXVIII turunun görüşü 1:1 hesabı ilə nəticələnib.

    Paytaxt təmsilçisi 332-ci oyununda 100-cü "sülh"ə imza atıb. "Zirə" çempionatın tarixində 100 və daha çox bərabərliyi olan 11-ci komandadır. Bakılıların "sülh"lərindən 51-i ev, 49-u səfər matçında gerçəkləşib.

    Qəsəbə klubunun ilk heç-heçəsi 2015/2016 mövsümünə təsadüf edib. 2015-ci il avqustun 16-da "Kəpəz"lə səfər qarşılaşmasında 1:1 hesabı qeydə alınıb.

    Misli Premyer Liqası Zirə FK Neftçi FK Kəpəz FK

    Son xəbərlər

