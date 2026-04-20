"Neftçi" ilə oyunda "Zirə"nin yubiley heç-heçəsi qeydə alınıb
Futbol
- 20 aprel, 2026
- 10:54
"Zirə" Premyer Liqada 100-cü dəfə heç-heçə edib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, "Neftçi" ilə ev matçında qeydə alınıb.
Misli Premyer Liqasının XXVIII turunun görüşü 1:1 hesabı ilə nəticələnib.
Paytaxt təmsilçisi 332-ci oyununda 100-cü "sülh"ə imza atıb. "Zirə" çempionatın tarixində 100 və daha çox bərabərliyi olan 11-ci komandadır. Bakılıların "sülh"lərindən 51-i ev, 49-u səfər matçında gerçəkləşib.
Qəsəbə klubunun ilk heç-heçəsi 2015/2016 mövsümünə təsadüf edib. 2015-ci il avqustun 16-da "Kəpəz"lə səfər qarşılaşmasında 1:1 hesabı qeydə alınıb.
