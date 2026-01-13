İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Neftçi" Əbu-Dabidə Misir komandası ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 19:54
    Neftçi Əbu-Dabidə Misir komandası ilə bərabərə qalıb

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" növbəti yoxlama oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" Misir təmsilçisi "Piramids"lə üz-üzə gəlib.

    "Məhəmməd bin Zayed" stadionunda baş tutan qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

    Azərbaycan təmsilçisinin qolunu 87-ci dəqiqədə Murad Məmmədov vurub.

    Qeyd edək ki, ilk sınaq matçında "Kayrat"a (Qazaxıstan) 3:0 hesabı ilə qalib gələn "Neftçi" yanvarın 16-da keçiriləcək sonuncu oyunda Çinin "Çenqdu Ronqçenq" klubu ilə üz-üzə gələcək.

