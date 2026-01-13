"Neftçi" Əbu-Dabidə Misir komandası ilə bərabərə qalıb
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu-Dabidə təlim-məşq toplanışında olan "Neftçi" növbəti yoxlama oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, "ağ-qaralar" Misir təmsilçisi "Piramids"lə üz-üzə gəlib.
"Məhəmməd bin Zayed" stadionunda baş tutan qarşılaşma 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.
Azərbaycan təmsilçisinin qolunu 87-ci dəqiqədə Murad Məmmədov vurub.
Qeyd edək ki, ilk sınaq matçında "Kayrat"a (Qazaxıstan) 3:0 hesabı ilə qalib gələn "Neftçi" yanvarın 16-da keçiriləcək sonuncu oyunda Çinin "Çenqdu Ronqçenq" klubu ilə üz-üzə gələcək.
