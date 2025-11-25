İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    "Napoli" - "Qarabağ": İtaliya və Azərbaycan klublarının doqquzuncu dueli

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 11:03
    Napoli - Qarabağ: İtaliya və Azərbaycan klublarının doqquzuncu dueli

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək "Napoli" - "Qarabağ" oyunu İtaliya və Azərbaycan klublarının avrokuboklarda doqquzuncu dueli olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, indiyədək baş tutan 8 matçın 6-da italyanlar qalib gəlibsə, 2-də heç-heçə qeydə alınıb.

    "Neftçi" 2012/2013 mövsümündə UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsində "İnter"ə rəqib olub. Bakıda 1:3 hesabı ilə uduzan "ağ-qaralar" Milandakı qarşılaşmada heç-heçəyə nail olub - 2:2.

    Daha sonra "Qarabağ" 2014-cü ildə eyni turnirin qrup mərhələsində "İnter"lə üz-üzə gəlib. Səfərdə 0:2 hesabı ilə məğlub olan "köhlən atlar" evdə qolsuz heç-heçə edib.

    Ağdam təmsilçisi 2016-cı ildə də italyanlara rəqib olub. Bu dəfə "Fiorentina" UEFA Avropa Liqasındakı hər iki qarşılaşmadan qalib ayrılıb - 5:1, 2:1.

    Azərbaycan çempionu 2017-ci ildə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində "Roma" ilə qarşılaşıb. "Canavarlar" hər iki görüşdən üstün ayrılıb - 2:1, 1:0.

    Qeyd edək ki, "Napoli" - "Qarabağ" oyunu bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

