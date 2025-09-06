Mirça Luçesku futbol tarixində millidə çalışan ən yaşlı baş məşqçi olub
Futbol
- 06 sentyabr, 2025
- 10:09
Rumıniyalı mütəxəssis Mirça Luçesku futbol tarixində millidə çalışan ən yaşlı baş məşqçi olub.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu ötən gün paytaxt Buxarestdə keçirilən Kanada ilə yoldaşlıq matçında qeydə alınıb.
Oyun zamanı məşqçi 80 yaş 1 ay və 7 günlüyündə olub.
Beləliklə M.Luçesku millidə çalışan ən yaşlı baş məşqçi ünvanına sahib çıxıb. Əvvəlki rekord uruqvaylı Roke Maspoliyə məxsus idi. O, 1997-ci ildə Uruqvay millisini çalışdırarkən 80 yaş 1 ay və 4 günlüyündə olub.
Qeyd edək ki, Rumıniya - Kanada görüşü qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Son xəbərlər
11:31
AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilibDaxili siyasət
11:24
Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədirDaxili siyasət
11:23
Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcəkFutbol
11:22
Şəmkirdə kürəkənini bıçaqlayaraq öldürməkdə şübhəli bilinən qaynata saxlanılıb - YENİLƏNİBHadisə
11:18
Foto
Bakıda yük maşını körpüdən aşaraq avtomobillərin üzərinə düşüb, iki nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb - VİDEO - YENİLƏNİB-2Hadisə
11:15
Foto
Şamaxının Mərzəndiyyə kəndində içməli su layihəsi həyata keçirilibİnfrastruktur
11:11
"Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıbKomanda
11:08
Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olubFutbol
11:03