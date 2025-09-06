İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Mirça Luçesku futbol tarixində millidə çalışan ən yaşlı baş məşqçi olub

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 10:09
    Rumıniyalı mütəxəssis Mirça Luçesku futbol tarixində millidə çalışan ən yaşlı baş məşqçi olub.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu ötən gün paytaxt Buxarestdə keçirilən Kanada ilə yoldaşlıq matçında qeydə alınıb.

    Oyun zamanı məşqçi 80 yaş 1 ay və 7 günlüyündə olub.

    Beləliklə M.Luçesku millidə çalışan ən yaşlı baş məşqçi ünvanına sahib çıxıb. Əvvəlki rekord uruqvaylı Roke Maspoliyə məxsus idi. O, 1997-ci ildə Uruqvay millisini çalışdırarkən 80 yaş 1 ay və 4 günlüyündə olub. 

    Qeyd edək ki, Rumıniya - Kanada görüşü qonaqların 3:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. 

