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    Minifutbolun FIFA-ya üzv olması gündəmdədir

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 15:59
    Minifutbolun FIFA-ya üzv olması gündəmdədir

    Minifutbolun FIFA-ya üzv olması gündəmdədir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının (AMF) prezidenti Orxan Məmmədov deyib.

    AMF rəhbəri Dünya Minifutbol Federasiyasının (WMF) bu məsələni gündəmdə saxladığını bildirib:

    "Minifutbolun FIFA-ya üzv olmaq məsələsi beynəlxalq qurumun konfranslarının gündəmindədir".

    Orxan Məmmədov Azərbaycan Minifutbol Federasiyası Dünya Minifutbol Federasiyası FIFA
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