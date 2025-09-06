İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olub

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 11:08
    Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olub

    Mərakeş millisi 2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu ötən gün seçmə mərhələdə baş tutan Niger kollektivinə qarşı matçdan sonra reallaşıb.

    Paytaxt Rabatda baş tutan qarşılaşma Mərakeş millisinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Beləliklə Mərakeş Afrika zonası üzrə seçmə mərhələdə E qrupunda keçirdiyi 6-cı oyunu da qələbə ilə başa vurub.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Meksika, ABŞ, Kanada (hamısı ev sahibləri), həmçinin Yaponiya, İran, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Özbəkistan, Yeni Zelandiya, Argentina, Ekvador, Braziliya, Kolumbiya, Uruqvay və Paraqvay yığmaları da DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak hüququna yiyələniblər.

    DÇ-2026 dünya çempionatı Mərakeş millisi Futbol

    Son xəbərlər

    11:31

    AMEA-nın şöbə müdiri: Toy, yas mərasimləri şan-şöhrət, özünü göstərmək üçün bir fürsətə çevrilib

    Daxili siyasət
    11:24

    Milli QHT Forumu: Toy və yas mərasimlərində israfçılıq az qala həyat tərzinə çevrilməkdədir

    Daxili siyasət
    11:23

    Azərbaycanın U-19 millisi bu gün "Slovenia Nations Cup"da ikinci oyununu keçirəcək

    Futbol
    11:22

    Şəmkirdə kürəkənini bıçaqlayaraq öldürməkdə şübhəli bilinən qaynata saxlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:18
    Foto

    Bakıda yük maşını körpüdən aşaraq avtomobillərin üzərinə düşüb, iki nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb - VİDEO - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    11:15
    Foto

    Şamaxının Mərzəndiyyə kəndində içməli su layihəsi həyata keçirilib

    İnfrastruktur
    11:11

    "Sumqayıt" basketbol klubu yeni oyunçu ilə anlaşıb

    Komanda
    11:08

    Mərakeş millisi DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqə qazanan ilk Afrika komandası olub

    Futbol
    11:03

    Bakı və bölgələrdə xüsusi əməliyyatlar keçirib, 20-dən artıq şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti