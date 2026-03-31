"Mançester Yunayted" "Vulverhempton"un yarımmüdafiəçisi Juan Qomeslə maraqlanır
Futbol
- 31 mart, 2026
- 17:06
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu "Vulverhempton"də çıxış edən Juan Qomesi heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Caught Offside" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" 27 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə ciddi şəkildə maraqlanır.
Braziliyalı oyunçunun həmyerlisi Kazemironun yerini alacağı gözlənilir.
"Mançester Yunayted" hazırda "Vulverhempton"la danışıqlara başlamaq niyyətində deyil. Çünki onlar mövsümün sonunda komandanın Premyer Liqanı tərk etməsini gözləyirlər. Bu isə danışıqlar prosesini xeyli sadələşdirəcək və oyunçunun qiyməti aşağı düşəcək.
Xatırladaq ki, Juan Qomes cari mövsüm 35 oyunda 1 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir.
