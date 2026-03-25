"Mançester Yunayted" və "Bayer 04"ün sabiq müdafiəçisi Fosu-Mensa 2 illik fasilədən sonra məşqlərə başlayıb
Futbol
- 25 mart, 2026
- 13:16
İngiltərənin "Mançester Yunayted" və Almaniyanın "Bayer 04" klublarının keçmiş müdafiəçisi Timoti Fosu-Mensa "Kristal Pelas"ın (İngiltərə) 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə məşqlərə başlayıb.
"Report"un "The Mail" nəşrinə istinadən məlumatına görə, 28 yaşlı niderlandlı futbolçu 2 illik fasilədən sonra formasını bərpa etmək üçün yenidən İngiltərəyə qayıdıb.
Təcrübəli müdafiəçi 2024-cü ilin yayında Almaniya təmsilçisi "Bayer 04"lə yolları ayırdıqdan sonra klubsuz qalıb.
Qeyd edək ki, Niderland millisinin sabiq üzvü karyerası ərzində Joze Mourinyo və Ole Qunnar Sulşerin rəhbərliyi altında "Mançester Yunayted"in heyətində 30 rəsmi matçda meydana çıxıb. O, 2017-2018-ci illərdə icarə əsasında "Kristal Pelas"ın formasını geyinib.
13:16
"Mançester Yunayted" və "Bayer 04"ün sabiq müdafiəçisi Fosu-Mensa 2 illik fasilədən sonra məşqlərə başlayıbFutbol
13:14
Foto
Rəşad Hüseynov: "Aqrar elm iqlim dəyişikliyi şəraitində strateji əhəmiyyət kəsb edir"ASK
13:10
Azərbaycanda ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan dörd nəfər saxlanılıbHadisə
12:57
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilibDaxili siyasət
12:47
"Atletiko" "Barselona"nın hücumçusu Ferran Torresə maraq göstərirFutbol
12:41
Qrossi: ABŞ və İran arasında danışıqlar həftəsonu İslamabadda keçirilə bilərDigər ölkələr
12:33
İran Ərbil hava limanına zərbə endiribDigər ölkələr
12:32
Azərbaycanın parataekvondo millisi Antalyada keçiriləcək Türkiyə Açıq Beynəlxalq Turnirinə qatılacaqFərdi
12:30
Foto