İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Futbol
    • 25 mart, 2026
    • 13:16
    "Mançester Yunayted" və "Bayer 04"ün sabiq müdafiəçisi Fosu-Mensa 2 illik fasilədən sonra məşqlərə başlayıb

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" və Almaniyanın "Bayer 04" klublarının keçmiş müdafiəçisi Timoti Fosu-Mensa "Kristal Pelas"ın (İngiltərə) 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə məşqlərə başlayıb.

    "Report"un "The Mail" nəşrinə istinadən məlumatına görə, 28 yaşlı niderlandlı futbolçu 2 illik fasilədən sonra formasını bərpa etmək üçün yenidən İngiltərəyə qayıdıb.

    Təcrübəli müdafiəçi 2024-cü ilin yayında Almaniya təmsilçisi "Bayer 04"lə yolları ayırdıqdan sonra klubsuz qalıb.

    Qeyd edək ki, Niderland millisinin sabiq üzvü karyerası ərzində Joze Mourinyo və Ole Qunnar Sulşerin rəhbərliyi altında "Mançester Yunayted"in heyətində 30 rəsmi matçda meydana çıxıb. O, 2017-2018-ci illərdə icarə əsasında "Kristal Pelas"ın formasını geyinib.

    Timoti Fosu-Mensa Bayer 04 FK Mançester Yunayted FK

