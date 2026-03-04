İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Mançester Yunayted"in hədəfində olan Adeyemi Bundesliqanı tərk etmək niyyətindədir

    Futbol
    • 04 mart, 2026
    • 12:28
    Mançester Yunaytedin hədəfində olan Adeyemi Bundesliqanı tərk etmək niyyətindədir

    "Mançester Yunayted" klubunun hədəfində olan "Borussiya"nın (Dortmund, Almaniya) futbolçusu Kərim Adeyemi karyerasını İngiltərə Premyer Liqasında davam etdirmək niyyətindədir.

    "Report" "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, klub rəhbərliyi yaxşılaşdırılmış şərtlərlə yeni müqavilə təklif etsə də, 24 yaşlı vinger bu sövdələşməyə maraq göstərmir.

    Almaniya klubunun əsas fiqurlarından biri hesab olunan Adeyemi ilə 2027-ci ilə qədər qüvvədə olan müqaviləni yeniləmək üçün danışıqlar aparılır. Lakin son vaxtlar meydandakı davranışı ilə tənqid olunan futbolçunun yayda gələcək təklifləri gözlədiyi və Bundesliqanı tərk etmək istədiyi bildirilir.

    Transfer prosesində əsas çətinliklərdən biri Adeyeminin hazırkı müqaviləsində sərbəstqalma məbləğinin olmamasıdır. Bu isə o deməkdir ki, "Mançester Yunayted" və ya digər ingilis klubları transferi həyata keçirmək üçün Dortmund təmsilçisi ilə birbaşa razılığa gəlməli olacaqlar.

    Qeyd edək ki, almaniyalı vinger 3 mövsüm əvvəl "Zaltsburq"dan "Borussiya"ya transfer olunub.

    Almaniya Bundesliqası Kərim Adeyemi İngiltərə Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    13:06

    Prezident İlham Əliyev İranın ölkəmizdəki səfirliyində olub, başsağlığı verib

    Digər
    13:05

    Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilib

    Daxili siyasət
    13:03

    Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"

    Fərdi
    13:03

    Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:00

    Kipr hava məkanının bir hissəsini bağlayıb

    Digər ölkələr
    12:59

    Bakıda hoteldə anasını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlana hökm oxunub

    Hadisə
    12:58

    Anar Quliyevin vətəndaş qəbulu təxirə salınıb

    İqtisadiyyat
    12:56

    Pedro Sançes Trampa: Milyonların taleyi ilə oynaya bilməzsiniz

    Digər ölkələr
    12:49

    Yaxın Şərq ölkələrində olan 400 min Fransa vətəndaşı repatriasiya üçün müraciət edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti