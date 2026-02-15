"Mançester Siti" 145 illik rekordu təkrarlayıb
Futbol
- 15 fevral, 2026
- 14:46
"Mançester Siti" İngiltərə Kubokunda 145 illik rekordu təkrarlayıb.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" buna ötən gün 1/16 final mərhələsində "Solford Siti"ni (2:0) məğlub etməklə nail olub.
Mançester təmsilçisi bu turnirdəki ev oyunlarında ardıcıl 17-ci qələbəsini qazanıb.
Tarixdə sonuncu belə seriyaya 1873-cü ildən 1881-ci ilədək "Klephem Rovers" komandası imza atıb.
