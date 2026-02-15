İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Mançester Siti" 145 illik rekordu təkrarlayıb

    Futbol
    • 15 fevral, 2026
    • 14:46
    Mançester Siti 145 illik rekordu təkrarlayıb

    "Mançester Siti" İngiltərə Kubokunda 145 illik rekordu təkrarlayıb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" buna ötən gün 1/16 final mərhələsində "Solford Siti"ni (2:0) məğlub etməklə nail olub.

    Mançester təmsilçisi bu turnirdəki ev oyunlarında ardıcıl 17-ci qələbəsini qazanıb.

    Tarixdə sonuncu belə seriyaya 1873-cü ildən 1881-ci ilədək "Klephem Rovers" komandası imza atıb.

    Mançester Siti klubu rekord rekord təkrarlandı İngiltərə Kuboku

    15:44

    Azərbaycan atleti Türkiyədəki yarı marafon yarışında beşinci yeri tutub

    Fərdi
    15:40
    Video

    Serbiyada Azərbaycan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    15:34

    WUF13: Əlçatanlıq prinsipləri əsas prioritetlərdən biri kimi nəzərə alınıb

    Xarici siyasət
    15:23

    Ukraynanın keçmiş ədliyyə nazirinin saxlanıldığı təsdiqlənib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    15:21

    Naxçıvanda magistraturaya qəbul imtahanında 542 bakalavr iştirak edib

    Elm və təhsil
    15:16

    Prezident İlham Əliyev Serbiyada rəsmi səfərdədir

    Xarici siyasət
    15:14

    Çin Kanada və Britaniya üçün müvəqqəti vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    15:05
    Foto

    Magistraturaya qəbul imtahanı keçirilib - YENİLƏNİB

    Elm və təhsil
    15:05
    Foto
    Video

    Azərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

    Hərbi
