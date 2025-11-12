Maksim Medvedev: "Azərbaycan millisinin İslandiyaya qarşı fərqli futbol göstərəcəyinə ümid edirəm"
- 12 noyabr, 2025
- 12:39
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Maksim Medvedev DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiya ilə oyunda komandanın tamam fərqli futbol göstərəcəyinə ümid edir.
Yığmanın keçmiş kapitanı bu barədə "Report"a açıqlama verib.
O, millinin yaxşı nəticəyə nail olacağına inanır:
"Məncə, bu, İslandiya ilə ilk matça bənzəməyəcək. Çünki birinci qarşılaşmada həqiqətən komanda özünə yaraşmayan futbol sərgilədi. Yəqin ki, rəqibi təhlil ediblər və səhvləri bir daha təkrarlamayacaqlar. Ümid edirəm ki, oyunçular daha inamlı, istəkli çıxış edəcəklər və tamam başqa futbol sərgiləyəcəyik. Çünki Ayxan Abbasov komandanı hazırlaya bilir və çalışacaq ki, daha yaxşı nəticə qazansınlar, layiqli mübarizə aparsınlar. Milli istədiyimiz oyunu göstərmək və yaxşı nəticə qazanmaq üçün diqqətli olmalıdır. Komandanın bunu edəcəyinə inanıram".
O, baş məşqçi Ayxan Abbasovun hansı oyuna üstünlük verəcəyini də bilir:
"Ayxan müəllimin taktikasını, hansı uşaqları cəlb etdiyini və necə oyuna üstünlük verəcəyini bilirəm. Ukrayna millisinə qarşı oynadıqları kimi futbol sərgiləsələr, İslandiya üçün çətin olacaq. Müdafiədən əks hücuma lazımi şəkildə çıxsalar, daha çox qol epiozdları yarada bilsələr bu bizə fayda verəcək".
Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı sabah, 8-ci km qəsəbə stadionunda saat 21:00-da start götürəcək.