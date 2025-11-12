İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası

    Maksim Medvedev: "Azərbaycan millisinin İslandiyaya qarşı fərqli futbol göstərəcəyinə ümid edirəm"

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:39
    Maksim Medvedev: Azərbaycan millisinin İslandiyaya qarşı fərqli futbol göstərəcəyinə ümid edirəm
    Maksim Medvedev

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Maksim Medvedev DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiya ilə oyunda komandanın tamam fərqli futbol göstərəcəyinə ümid edir.

    Yığmanın keçmiş kapitanı bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    O, millinin yaxşı nəticəyə nail olacağına inanır:

    "Məncə, bu, İslandiya ilə ilk matça bənzəməyəcək. Çünki birinci qarşılaşmada həqiqətən komanda özünə yaraşmayan futbol sərgilədi. Yəqin ki, rəqibi təhlil ediblər və səhvləri bir daha təkrarlamayacaqlar. Ümid edirəm ki, oyunçular daha inamlı, istəkli çıxış edəcəklər və tamam başqa futbol sərgiləyəcəyik. Çünki Ayxan Abbasov komandanı hazırlaya bilir və çalışacaq ki, daha yaxşı nəticə qazansınlar, layiqli mübarizə aparsınlar. Milli istədiyimiz oyunu göstərmək və yaxşı nəticə qazanmaq üçün diqqətli olmalıdır. Komandanın bunu edəcəyinə inanıram".

    O, baş məşqçi Ayxan Abbasovun hansı oyuna üstünlük verəcəyini də bilir:

    "Ayxan müəllimin taktikasını, hansı uşaqları cəlb etdiyini və necə oyuna üstünlük verəcəyini bilirəm. Ukrayna millisinə qarşı oynadıqları kimi futbol sərgiləsələr, İslandiya üçün çətin olacaq. Müdafiədən əks hücuma lazımi şəkildə çıxsalar, daha çox qol epiozdları yarada bilsələr bu bizə fayda verəcək".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı sabah, 8-ci km qəsəbə stadionunda saat 21:00-da start götürəcək.

    Maksim Medvedev Azərbaycan millisi

    Son xəbərlər

    13:14

    Ötən il ağır vəziyyətdə olan xəstələrin təxliyəsində iki dəfə helikopter ambulansdan istifadə olunub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:12

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edilib

    Digər
    13:10

    Papuaşvili: Avropa Komissiyası Gürcüstanla dialoqu deyil, qarşıdurmanı seçir

    Region
    13:07

    Türkiyənin qəzaya uğrayan təyyarəsində həlak olan hərbçilərdən 18-nin nəşi tapılıb

    Region
    13:05

    Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyindəki kitabxanaların təmir və bərpası ilə bağlı siyahı hazırlayıb

    Mədəniyyət
    13:03

    Nazir müavini: Hazırda Azərbaycanda Vətən müharibəsi ilə bağlı beş film çəkilir

    Milli Məclis
    13:00

    Astarada avtomobillər toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:00

    "Real"ın baş məşqçisi braziliyalı futbolçunun satılmasına razıdır

    Futbol
    12:58
    Foto

    "Şamaxinka"dan Biləcəriyə qədər xüsusi hərəkət zolağı təşkil edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti