London klubu yarımmüdafiəçisini komandada saxlamaq istəyir
Futbol
- 01 oktyabr, 2025
- 17:37
İngiltərənin "Tottenhem" klubu futbolçusu Rodriqo Bentankuru komandada saxlamaq niyyətindədir.
"Report" "Football.london"a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi yarımmüdafiəçi ilə müqavilənin müddətini uzatmağa yaxındır.
28 yaşlı uruqvaylı oyunçunun hazırkı sözləşməsi mövsümün sonunadək qüvvədədir.
Qeyd edək ki, Rodriqo Bentankur 2022-ci ildən "Tottenhem"də çıxış edir. O, cari mövsüm bütün yarışlarda 9 matçda meydanda olub.
Son xəbərlər
18:40
HƏMAS vasitəçilərdən İsrail qoşunlarının Qəzzadan çıxarılması ilə bağlı zəmanət istəyəcəkDigər ölkələr
18:39
Komitə sədri: İqlim dəyişmələri sunami olan hansısa ölkədə deyil, hər kəsin evinin içindədirEkologiya
18:33
III MDB Oyunları: Gimnastika yarışlarına start verilibFərdi
18:31
AYNA 31 sayda müntəzəm avtobus marşrutunun müsabiqəyə çıxarırİnfrastruktur
18:24
Efiopiyada kilsənin uçması nəticəsində ölənlərin sayı 36-ya çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
18:22
III MDB Oyunları: Azərbaycanın badminton millisi yarımfinalda məğlub olubFərdi
18:22
Saxta orden və medal təsis edən QHT sədrləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblərHadisə
18:18
Makron: Avropa öz təhlükəsizliyini özü təmin etməlidirDigər ölkələr
18:09
Foto