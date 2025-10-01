İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    London klubu yarımmüdafiəçisini komandada saxlamaq istəyir

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2025
    • 17:37
    London klubu yarımmüdafiəçisini komandada saxlamaq istəyir

    İngiltərənin "Tottenhem" klubu futbolçusu Rodriqo Bentankuru komandada saxlamaq niyyətindədir.

    "Report" "Football.london"a istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi yarımmüdafiəçi ilə müqavilənin müddətini uzatmağa yaxındır.

    28 yaşlı uruqvaylı oyunçunun hazırkı sözləşməsi mövsümün sonunadək qüvvədədir.

    Qeyd edək ki, Rodriqo Bentankur 2022-ci ildən "Tottenhem"də çıxış edir. O, cari mövsüm bütün yarışlarda 9 matçda meydanda olub.

    Müqavilə "Tottenhem" klubu Rodriqo Bentankur

