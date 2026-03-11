"Liverpul" "Real"ın müdafiəçisi Din Heysen üçün 70 milyon avro təklif etməyə hazırdır

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    11 mart, 2026
    İspaniyanın "Real" klubunun futbolçusu Din Heysen İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"un maraq dairəsinə düşüb.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, mersisaydlılar yay transfer dönəmində gənc mərkəz müdafiəçisi üçün 70 milyon avro təklif etməyə hazırdır.

    20 yaşlı ispaniyalı oyunçu cari mövsüm Madrid komandasında 28 matçda meydanda olub.

    Xatırladaq ki, Heysen "Bornmut"dan 50 milyon avroya alınıb. Onun müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

