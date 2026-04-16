"Liverpul" "Bornmut"un müdafiəçisi Markos Senesini transfer etmək niyyətindədir

    Futbol
    • 16 aprel, 2026
    • 15:51
    Liverpul Bornmutun müdafiəçisi Markos Senesini transfer etmək niyyətindədir

    İngiltərənin "Liverpul" klubu "Bornmut"un müdafiəçisi Markos Senesini transfer etmək niyyətindədir.

    "Report"un "iNews"ə istinadən məlumatına görə, 28 yaşlı argentinalı futbolçu komandadan gedəcəyi deyilən Vircil van Deykin əvəzləyicisi kimi nəzərdən keçirilir.

    M.Senesi 2025/2026 mövsümündə Premyer Liqada "Bornmut"un heyətində keçirdiyi 32 matçın 31-də start heyətində meydana çıxıb. O, ümumilikdə iştirak etdiyi 33 qarşılaşmada 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, təcrübəli müdafiəçinin hazırkı klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı il iyunun 30-da başa çatır. "Transfermarkt" portalı onun dəyərini 22 milyon avro qiymətləndirir.

