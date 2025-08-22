ABŞ təmsilçisi “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messinin qolu MLS-də həftənin ən yaxşısı seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Argentinalı oyunçunun “Los Anceles Qalaksi”yə vurduğu qol 80 faiz səslə birinci olub.
"Sinsinati"nin yarımmüdafiəçisi Evanderin qolu 13,8 faizlə ikinci, "Los-Anceles"in üzvü Mark Delqadonun dəqiq zərbəsi isə 3,8 faizlə üçüncü yerə layiq görülüb.
EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF)
pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ August 17, 2025