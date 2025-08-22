Haqqımızda

Lionel Messinin qolu MLS-də həftənin ən yaxşısı seçilib

ABŞ təmsilçisi "İnter Mayami"nin hücumçusu Lionel Messinin qolu MLS-də həftənin ən yaxşısı seçilib.
Futbol
22 avqust 2025 09:46
Lionel Messinin qolu MLS-də həftənin ən yaxşısı seçilib

ABŞ təmsilçisi “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messinin qolu MLS-də həftənin ən yaxşısı seçilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Argentinalı oyunçunun “Los Anceles Qalaksi”yə vurduğu qol 80 faiz səslə birinci olub.

"Sinsinati"nin yarımmüdafiəçisi Evanderin qolu 13,8 faizlə ikinci, "Los-Anceles"in üzvü Mark Delqadonun dəqiq zərbəsi isə 3,8 faizlə üçüncü yerə layiq görülüb.

