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    Lionel Messi karyerasında 930-cu qolunu vurub

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 09:46
    Lionel Messi karyerasında 930-cu qolunu vurub

    Argentinalı ulduz futbolçu Lionel Messi karyerasında 930-cu qolunu vurub.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunda çıxış edən 39 yaşlı hücumçu "San Dieqo" ilə heç-heçə etdiləri MLS oyununda fərqlənib.

    O, 23-cü dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.

    Xatırladaq ki, görüş 2:2 hesabı ilə bitib.

    Lionel Messi İnter Mayami FK MLS

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