Lionel Messi karyerasında 930-cu qolunu vurub
Futbol
- 21 sentyabr, 2026
- 09:46
Argentinalı ulduz futbolçu Lionel Messi karyerasında 930-cu qolunu vurub.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunda çıxış edən 39 yaşlı hücumçu "San Dieqo" ilə heç-heçə etdiləri MLS oyununda fərqlənib.
O, 23-cü dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.
Xatırladaq ki, görüş 2:2 hesabı ilə bitib.
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