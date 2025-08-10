Haqqımızda

“Kristal Pelas” “Liverpul”u məğlub edərək İngiltərə Superkubokunu qazanıb

“Kristal Pelas” “Liverpul”u məğlub edərək İngiltərə Superkubokunu qazanıb “Kristal Pelas” penaltilər seriyasında “Liverpul”u məğlub edərək tarixində ilk dəfə İngiltərə Superkubokunu qazanıb.
Futbol
10 avqust 2025 22:19
“Kristal Pelas” “Liverpul”u məğlub edərək İngiltərə Superkubokunu qazanıb

“Kristal Pelas” penaltilər seriyasında “Liverpul”u məğlub edərək tarixində ilk dəfə İngiltərə Superkubokunu qazanıb.

"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Londondakı "Uembli" stadionunda keçirilib.

Qarşılaşmanın əsas vaxtı 2:2 hesabı ilə başa çatıb. "Kristal Pelas"ın heyətində Jan-Filipp Mateta (17-ci dəqiqə, penalti), İsmayıl Sarr (77) fərqləniblər. "Liverpul"un qollarını Uqo Ekitike (4), Ceremi Frimponq (21) vurublar. Penaltilər seriyasında "Kristal Pelas" dəqiq olub - 3:2.

"Kristal Pelas" tarixində ilk dəfə İngiltərə Superkubokunu qazanıb, “Liverpul” 16 dəfə kuboka sahib olub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası "Кристал Пэлас" обыграл "Ливерпуль" и впервые стал обладателем Суперкубка Англии

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Bayer 04” müdafiəçi üçün İspaniya təmsilçisinə təklif göndərib
“Bayer 04” müdafiəçi üçün İspaniya təmsilçisinə təklif göndərib
10 avqust 2025 17:29
“Karvan-Yevlax növbəti transferini həyata keçirib
“Karvan-Yevlax" növbəti transferini həyata keçirib
10 avqust 2025 16:56
“Real”ın yetirməsi Azərbaycan klubuna keçib
“Real”ın yetirməsi Azərbaycan klubuna keçib
10 avqust 2025 16:50
Mahir Emreli: “İlk qələbə asan əldə olunmur”
Mahir Emreli: “İlk qələbə asan əldə olunmur”
10 avqust 2025 16:41
“Neftçi” afrikalı futbolçu ilə müqavilə imzalayıb
“Neftçi” afrikalı futbolçu ilə müqavilə imzalayıb
10 avqust 2025 16:13
“Mançester Siti” Rodrinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir
“Mançester Siti” Rodrinin müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir
10 avqust 2025 15:30
“Milan”ın müdafiəçisi İngiltərə klubuna keçir
“Milan”ın müdafiəçisi İngiltərə klubuna keçir
10 avqust 2025 14:08
PSJ “Çelsi”nin futbolçusu üçün 150 milyon avro ödəməyə hazırdır
PSJ “Çelsi”nin futbolçusu üçün 150 milyon avro ödəməyə hazırdır
10 avqust 2025 13:19
“Qarabağ” klubu dünya reytinqində daha üç pillə geriləyib
“Qarabağ” klubu dünya reytinqində daha üç pillə geriləyib
10 avqust 2025 12:28
“Fənərbağça” xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatır
“Fənərbağça” xorvatiyalı futbolçunu heyətinə qatır
10 avqust 2025 11:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi