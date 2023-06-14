Konfrans Liqasında iştirak edəcək bütün komandaların səbətləri müəyyənləşib - SİYAHI

UEFA Konfrans Liqasının 2023/2024 mövsümündə iştirak edəcək bütün komandaların səbətləri müəyyənləşib.
“Report”un məlumatına görə, qitənin üçüncü dərəcəli turnirində mübarizəyə başlayacaq 135 klubun hamısı bəlli olub.
Onlardan 62-si I, 59-u II, 9-u üçüncü, 5-i isə pley-off mərhələsindən yarışa qoşulacaq.
Azərbaycan klubları “Neftçi”, “Sabah” və “Qəbələ” II raunddan etibarən qüvvələrini sınayacaqlar. “Neftçi” püşkatmadan səpələnmişlərdə, digər iki komanda isə səpələnməmişlərdə qərarlaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
I təsnifat mərhələsi
Səpələnmişlər:
“Düdelanj” (Lüksemburq)
“Riqa” (Latviya)
“Maribor” (Sloveniya)
“Şkendiya” (Şimali Makedoniya)
“Linfild” (Şimali İrlandiya)
“Vaduts” (Lixtenşteyn)
“Dunayska” (Slovakiya)
“Dandolk” (İrlandiya)
“Pünik” (Ermənistan)
“Alaşkert” (Ermənistan)
“Sutyeska” (Monteneqro)
“Şkupi” (Şimali Makedoniya)
“Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina)
“Riqa” (Latviya)
“Tobol” (Qazaxıstan)
“B36 Torshavn” (Farer adaları)
“Ararat” (Ermənistan)
“Qzira Yunayted” (Malta)
“Levadiya” (Estoniya)
“Dinamo” (Minsk, Belarus)
“Konnas” (Uels)
“Milsami” (Moldova)
“HB Torshavn” (Farer adaları)
“Europa” (Cəbəllütariq)
“Domjale” (Sloveniya)
“Santa-Koloma” (Andorra)
“Proqres” (Lüksemburq)
“Dinamo” (Batumi, Gürcüstan)
“İnter Eskaldes” (Andorra)
“Kruzaders” (Şimali İrlandiya)
“Payde” (Estoniya)
Səpələnməmişlər:
“Tirana” (Albaniya)
“Jilina” (Slovakiya)
“Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan)
“Vikinqur” (Reykyavik, İslandiya)
“Sent-Patriks” (İrlandiya)
“Vlazniya” (Albaniya)
“Vikinqur” (Farer adaları)
“Derri Siti” (İrlandiya)
“Makedoniya” (Şimali Makedoniya)
“Panevezis” (Litva)
“Honka” (Finlandiya)
“Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina)
“Baltsan” (Malta)
“Zimbru” (Moldova)
“Qilyani” (Kosovo)
“Dukagini” (Kosovo)
“Haka” (Finlandiya)
“Dila” (Gürcüstan)
“Birkirkara” (Malta)
“Qlentoran” (Şimali İrlandiya)
“Trans” (Estoniya)
“Heqelmann” (Litva)
“İsloç (Belarus)
“Akureyri” (İslandiya)
“Eqnatia” (Albaniya)
“Penibont” (Uels)
“Xaverforduest Kaunti” (Uels)
“Meqpays” (Cəbəllütariq)
“Arsenal Tivat” (Monteneqro)
“Virtus” (San-Marino)
“Kosmos” (San-Marino)
II təsnifat mərhələsi
Səpələnmişlər:
“Brügge” (Belçika)
“Bazel” (İsveçrə)
“Gent” (Belçika)
“Fənərbağça” (Türkiyə)
ÇFR (Rumıniya)
“Midtüllan” (Danimarka)
PAOK (Yunanıstan)
“Makkabi (Təl-Əviv, İsrail)
“Viktoriya” (Çexiya)
“Budo-Qlimt” (Norveç)
“Lex” (Polşa)
“Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)
“Yurqarden” (İsveç)
APOEL (Nikosiya, Kipr)
“Beşiktaş” (Türkiyə)
MOİK (Bolqarıstan)
“Tvente” (Niderland)
“Riyeka” (Xorvatiya)
“Gimaraeş” (Portuqaliya)
“Styaua” (Rumıniya)
“Legiya” (Polşa)
“Rusenborq” (Norveç)
“Spartak” (Trnava, Slovakiya)
AEK (Larnaka, Kipr)
“Omoniya” (Kipr)
“KuPS” (Finlandiya)
“Neftçi” (Azərbaycan)
“Osiyek” (Xorvatiya)
“Hibernian” (Şotlandiya)
“Aris” (Saloniki, Yunanıstan)
“Austriya” (Avstriya)
Səpələnməmişlər:
“Petrokub” (Moldova)
“Drita” (Kosovo)
Voyvodina” (Serbiya)
“Adana Demirspor” (Türkiyə)
“Lütsern” (İsveçrə)
“Vorskla” (Ukrayna)
“Bohemians” (Çexiya)
“Orxus” (Danimarka)
“Beytar” (İsrail)
“Hammarbü” (İsveç)
“Kalmar” (İsveç)
“Levski” (Bolqarıstan)
“Kauno” (Litva)
“Poqon” (Polşa)
“Zalaeqerseq” (Macarıstan)
“Keçkemet” (Macarıstan)
“Debretsen” (Macarıstan)
“Sepsi” (Rumıniya)
“Qəbələ” (Azərbaycan)
“Boraç” (Bosniya və Herseqovina)
“MOİK 1948” (Bolqarıstan)
“Sabah” (Azərbaycan)
“Ordabasi” (Qazaxıstan)
“Aktobe” (Qazaxıstan)
“Çelye” (Sloveniya)
“Auda” (Latviya)
“Differdanj” (Lüksemburq)
“Torpedo BelAZ” (Belarus)
III təsnifat mərhələsi
Səpələnmişlər:
“Alkmaar” (Niderland)
“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna)
“Partizan” (Serbiya)
“Rapid” (Vyana, Avstriya)
“Aruka” (Portuqaliya)
Səpələnməmişlər:
“Hayduk” (Split, Xorvatiya)
“Harts” (Şotlandiya)
“Brann” (Norveç)
“Nordsyelland” (Danimarka)
Pley-off mərhələsi
Səpələnmişlər:
“Yuventus” (İtaliya)
“Ayntraxt” (Almaniya)
“Lill” (Fransa)
Səpələnməmişlər:
“Aston Villa” (İngiltərə)
“Osasuna” (Fransa)