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Konfrans Liqasında iştirak edəcək bütün komandaların səbətləri müəyyənləşib - SİYAHI

Konfrans Liqasında iştirak edəcək bütün komandaların səbətləri müəyyənləşib - SİYAHI UEFA Konfrans Liqasının 2023/2024 mövsümündə iştirak edəcək bütün komandaların səbətləri müəyyənləşib.
Futbol
14 İyun , 2023 13:33
Konfrans Liqasında iştirak edəcək bütün komandaların səbətləri müəyyənləşib - SİYAHI

UEFA Konfrans Liqasının 2023/2024 mövsümündə iştirak edəcək bütün komandaların səbətləri müəyyənləşib.

“Report”un məlumatına görə, qitənin üçüncü dərəcəli turnirində mübarizəyə başlayacaq 135 klubun hamısı bəlli olub.

Onlardan 62-si I, 59-u II, 9-u üçüncü, 5-i isə pley-off mərhələsindən yarışa qoşulacaq.

Azərbaycan klubları “Neftçi”, “Sabah” və “Qəbələ” II raunddan etibarən qüvvələrini sınayacaqlar. “Neftçi” püşkatmadan səpələnmişlərdə, digər iki komanda isə səpələnməmişlərdə qərarlaşacaq.

UEFA Konfrans Liqası

I təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Düdelanj” (Lüksemburq)

“Riqa” (Latviya)

“Maribor” (Sloveniya)

“Şkendiya” (Şimali Makedoniya)

“Linfild” (Şimali İrlandiya)

“Vaduts” (Lixtenşteyn)

“Dunayska” (Slovakiya)

“Dandolk” (İrlandiya)

“Pünik” (Ermənistan)

“Alaşkert” (Ermənistan)

“Sutyeska” (Monteneqro)

“Şkupi” (Şimali Makedoniya)

“Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina)

“Riqa” (Latviya)

“Tobol” (Qazaxıstan)

“B36 Torshavn” (Farer adaları)

“Ararat” (Ermənistan)

“Qzira Yunayted” (Malta)

“Levadiya” (Estoniya)

“Dinamo” (Minsk, Belarus)

“Konnas” (Uels)

“Milsami” (Moldova)

“HB Torshavn” (Farer adaları)

“Europa” (Cəbəllütariq)

“Domjale” (Sloveniya)

“Santa-Koloma” (Andorra)

“Proqres” (Lüksemburq)

“Dinamo” (Batumi, Gürcüstan)

“İnter Eskaldes” (Andorra)

“Kruzaders” (Şimali İrlandiya)

“Payde” (Estoniya)

Səpələnməmişlər:

“Tirana” (Albaniya)

“Jilina” (Slovakiya)

“Torpedo” (Kutaisi, Gürcüstan)

“Vikinqur” (Reykyavik, İslandiya)

“Sent-Patriks” (İrlandiya)

“Vlazniya” (Albaniya)

“Vikinqur” (Farer adaları)

“Derri Siti” (İrlandiya)

“Makedoniya” (Şimali Makedoniya)

“Panevezis” (Litva)

“Honka” (Finlandiya)

“Jelezniçar” (Bosniya və Herseqovina)

“Baltsan” (Malta)

“Zimbru” (Moldova)

“Qilyani” (Kosovo)

“Dukagini” (Kosovo)

“Haka” (Finlandiya)

“Dila” (Gürcüstan)

“Birkirkara” (Malta)

“Qlentoran” (Şimali İrlandiya)

“Trans” (Estoniya)

“Heqelmann” (Litva)

“İsloç (Belarus)

“Akureyri” (İslandiya)

“Eqnatia” (Albaniya)

“Penibont” (Uels)

“Xaverforduest Kaunti” (Uels)

“Meqpays” (Cəbəllütariq)

“Arsenal Tivat” (Monteneqro)

“Virtus” (San-Marino)

“Kosmos” (San-Marino)

II təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Brügge” (Belçika)

“Bazel” (İsveçrə)

“Gent” (Belçika)

“Fənərbağça” (Türkiyə)

ÇFR (Rumıniya)

“Midtüllan” (Danimarka)

PAOK (Yunanıstan)

“Makkabi (Təl-Əviv, İsrail)

“Viktoriya” (Çexiya)

“Budo-Qlimt” (Norveç)

“Lex” (Polşa)

“Hapoel” (Beer-Şeva, İsrail)

“Yurqarden” (İsveç)

APOEL (Nikosiya, Kipr)

“Beşiktaş” (Türkiyə)

MOİK (Bolqarıstan)

“Tvente” (Niderland)

“Riyeka” (Xorvatiya)

“Gimaraeş” (Portuqaliya)

“Styaua” (Rumıniya)

“Legiya” (Polşa)

“Rusenborq” (Norveç)

“Spartak” (Trnava, Slovakiya)

AEK (Larnaka, Kipr)

“Omoniya” (Kipr)

“KuPS” (Finlandiya)

“Neftçi” (Azərbaycan)

“Osiyek” (Xorvatiya)

“Hibernian” (Şotlandiya)

“Aris” (Saloniki, Yunanıstan)

“Austriya” (Avstriya)

Səpələnməmişlər:

“Petrokub” (Moldova)

“Drita” (Kosovo)

Voyvodina” (Serbiya)

“Adana Demirspor” (Türkiyə)

“Lütsern” (İsveçrə)

“Vorskla” (Ukrayna)

“Bohemians” (Çexiya)

“Orxus” (Danimarka)

“Beytar” (İsrail)

“Hammarbü” (İsveç)

“Kalmar” (İsveç)

“Levski” (Bolqarıstan)

“Kauno” (Litva)

“Poqon” (Polşa)

“Zalaeqerseq” (Macarıstan)

“Keçkemet” (Macarıstan)

“Debretsen” (Macarıstan)

“Sepsi” (Rumıniya)

“Qəbələ” (Azərbaycan)

“Boraç” (Bosniya və Herseqovina)

“MOİK 1948” (Bolqarıstan)

“Sabah” (Azərbaycan)

“Ordabasi” (Qazaxıstan)

“Aktobe” (Qazaxıstan)

“Çelye” (Sloveniya)

“Auda” (Latviya)

“Differdanj” (Lüksemburq)

“Torpedo BelAZ” (Belarus)

III təsnifat mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Alkmaar” (Niderland)

“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna)

“Partizan” (Serbiya)

“Rapid” (Vyana, Avstriya)

“Aruka” (Portuqaliya)

Səpələnməmişlər:

“Hayduk” (Split, Xorvatiya)

“Harts” (Şotlandiya)

“Brann” (Norveç)

“Nordsyelland” (Danimarka)

Pley-off mərhələsi

Səpələnmişlər:

“Yuventus” (İtaliya)

“Ayntraxt” (Almaniya)

“Lill” (Fransa)

Səpələnməmişlər:

“Aston Villa” (İngiltərə)

“Osasuna” (Fransa)

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